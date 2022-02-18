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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قطع المياه عن 13 منطقة رئيسية بالقاهرة غدًا السبت.. فيديو

قطع المياه
قطع المياه

قال الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، إن هناك قطع للمياه بـ 13 منطقة رئيسية بالقاهرة غدًا السبت.

وكشفت هبة ماهر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعلنت قطع المياه عن مناطق ( المطرية – عين شمس الشرقية – عين شمس الغربية – الشيراتون – الملتقى العربى  – النزهة الجديدة – الحجاز ومتفرعاته – جامع الفتح ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية – ميدان تريومف – الهايكستب – شارع البترول – فريد سميكة ومتفرعاته )، وذلك اعتباراً  من الساعة 10 صباح غد السبت الموافق 19-2-2022، وحتى الساعة 10  مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.


وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة سبب الانقطاع، نظراً لأعمال تغيير محابس بمحطة مياه مسطرد.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

الخط الساخن 125
وأضافت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه فى حالة طلب المياه يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع للمياه مياة الشرب شركة مياه الشرب محطة مياه مياه الشرب بالقاهرة

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