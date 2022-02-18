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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ورم في المخ.. أشرف زكي يكشف تطورات حالة زكي فطين عبد الوهاب الصحية بعد دخوله العناية المركزة

زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، تطورات الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد دخوله المستشفى.

وقال أشرف زكي: "زكي فطين عبد الوهاب شعر ببعض التعب وفضل دخوله المستشفي والبقاء في العناية المركزة بضع ساعات".

وأضاف: "هو الآن حالته جيدة وخرج من العناية المركزة؛ بعد استقرار حالته الصحية".

ويمكث حاليا زكي فطين عبد الوهاب في مستشفى تابع للنقابة المهن التمثيلية .

زكي فطين عبد الوهاب يعلم إصابته بورم في المخ:

وكان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، قد أعلن عن إصابته بورم بالمخ، مشيرا إلى أنه في المرحلة الرابعة من المرض، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب زكي فطين عبدالوهاب: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء».


يذكر أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أصيب بمرض السرطان من قبل، وتعالج منه وشفي.

 

آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب:


وكانت آخر أعمال الفنان زكي فطين مشاركته بمسلسل «كوفيد- 25» بطولة الفنان يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال، والذي يحاكي تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية وأن المسلسل يجمع بين الدراما المؤثرة ومشاهد الأكشن والتشويق والرعب، وعرض المسلسل بالنصف الثاني من الماراثون الرمضاني الماضي.

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