تعليم المنوفية ينهي فعاليات مسابقة الرائد العام المثالي للمراحل التعليمية الثلاثة

اختتمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفيه فعاليات مسابقة الرائد العام المثالي ( مدير مدرسة ) للمراحل التعليمية الثلاثة بقطاع التعليم بالمنوفية في إطار خطة التوجيه العام للتربية الاجتماعية للعام الدراسي الحالي لدعم وتفعيل الدور الإيجابي والموازي لمدير المدرسة مع مسئولى الاتحادات الطلابية في تنفيذ أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية نظرا لدورها الفاعل في بناء شخصية الطلاب .

وجاء في التقرير الختامي لفعاليات المسابقة أنه تم تنفيذ مسابقة الرائد العام المثالي (مدير المدرسة) للمراحل الثلاث للعام الدراسي 2021/2022 وذلك يوم الثلاثاء الخامس عشر من فبراير الجاري لرواد عموم مدارس المرحلة الابتدائية ، ويوم الأربعاء السادس عشر من فبراير لرواد عموم المرحلة الإعدادية ، ويوم الخميس السابع عشر من ذات الشهر لرواد عموم المرحلة الثانوية وذلك بإشراف عام للدكتورة أماني قرني مدير المديرية الرائد العام لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية ، وهاني عنتر وكيل المديرية الرائد العام لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية ، و سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية الرائد العام لاتحاد طلاب المرحلة الابتدائية .

تضمنت عناصر التقييم السمات الشخصية ، والمهارات المهنية ، والالتزام باللوائح والقوانيين والقرارات الوزارية ، و تقديم الرائد العام تصوراً مقترحاً لتطوير أنشطة الاتحادات الطلابية بالمدرسة ، ودوره في تفعيل الريادة وكذلك أوجه الرعاية المقدمة للطلاب ذوي القدرات الخاصة

جدير بالذكر أن لجنة التقييم ضمت كلاً من سلوى مدين الموجه العام للتربية الاجتماعية وأحمد سرحان موجه أول الديوان و حسام الشنواني مسئول الاتحادات الطلابية.

