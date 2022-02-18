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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نهاية مأساوية لشاب بعد هجوم أخطر أنواع القرش في العالم .. شاهد

نهاية مأساوية لشاب
نهاية مأساوية لشاب بعد هجوم أخطر أنواع القرش في العالم

لقي شاب يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه بين فكيّ سمكة قرش أبيض، وهو أخطر أنواع القرش في العالم عندما كان يتدرب على السباحة المحيطية لسباق خيري في نهاية هذا الأسبوع في أحد شواطئ سيدني بأستراليا. 

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وحسب وسائل إعلام محلية كان الضحية سايمون نيليست ، وهو مدرب غوص متمرس، كان يعيش في سيدني، نشأ في بريطانيا قبل الانتقال إلى أستراليا  يسبح بعيدا عن الشاطئ فهاجمه القرش الأبيض من أسفل المياه وفتك به. 

الواقعة لم تحدث منذ 60 عاماً 

وبعد الحادث الخطيرأُغلقت عدة شواطئ في سيدني بعد مقتل الشخص في هجوم سمكة قرش بينما كان يسبح، وذلك في أول واقعة من نوعها تشهد سقوط قتلى على شواطئ المدينة منذ ما يقرب من 60 عاما.

وشهدت المناطق القريبة من موقع الهجوم نشر وسائل لاصطياد أسماك القرش، فيما تنتشر طائرات بدون طيار مع سعي المسؤولون لمعرفة ما إذا كان القرش لا يزال في المنطقة.

وتشير البيانات إلى أن هذا كان أول هجوم لأسماك القرش يوقع قتلى في سيدني منذ 1963، بينما أمرت السلطات الناس بالبقاء بعيدا عن المياه.

ويأتي الهجوم قبل أيام من انطلاق فعالية خيرية سنوية يحضرها عادة الآلاف من السباحين على شاطئ مجاور.

 وقال منظمو الفعالية إنهم يراقبون الوضع وإذا تعين تأجيلها فستجرى في السادس من مارس.

 

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