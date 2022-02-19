دخل العناية المركزة.. تطورات حالة زكي فطين عبد الوهاب الصحية |فيديو

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، عن تطورات الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد دخوله المستشفى.

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وقال أشرف زكي: "زكي فطين عبد الوهاب شعر ببعض التعب وفضل دخوله المستشفي والبقاء في العناية المركزة بضع ساعات".

وأضاف: "هو الآن حالته جيدة وخرج من العناية المركزة؛ بعد استقرار حالته الصحية".

ويمكث حاليا زكي فطين عبد الوهاب في مستشفى تابع للنقابة المهن التمثيلية.



وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، قد أعلن عن إصابته بورم بالمخ، مشيرا إلى أنه في المرحلة الرابعة من المرض، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».



وكتب زكي فطين عبد الوهاب: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء».



يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أصيب بمرض السرطان من قبل، وتعالج منه وشفي.