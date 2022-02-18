عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسعد محمود الدقهلاوي الخامس في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال ببورسعيد

البطل اسعد محمود
البطل اسعد محمود

فاز اللاعب أسعد محمود محمد لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي بالدقهلية - مرحلة الناشئين لرفع الأثقال علي " المركز الخامس" ببطولة الجمهورية تحت ١٥ سنة وزن ٥٥ ك ، محققاً ٦٥ك.ج فى الخطف باليدين ، و٧٢ ك.ج فى النطر باليدين ، بإجمالي ١٣٧ ك.ج والتى أقيمت بمدينة بورسعيد.

ويعد ما حققه اللاعب أسعد محمود محمد لاعب رفع الأثقال بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية إنجازا بالنسبة لفترة تدريب أقل من عام مقارنة ببعض لاعبين تخطوا سنوات من التدريب والاحتكاك ، ودليل أنه سيحقق مزيد من النجاح فى المستقبل القريب.

وشارك في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال تحت ١٥سنة اكثر من ٣٥٠ لاعبا ولاعبة من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية ببورسعيد.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، الداعم للموهوبين فى مختلف المجالات بالشباب والرياضة بالدقهلية بخالص التهاني والتبريكات للاعب : اسعد محمود محمد لفوزه بالمركز الخامس في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال ،بقيادة المدرب الكابتن أحمد الرفاعي ، والدكتور محمد رمضان مدير عام الإدارة العامة للرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ، عبدالله أحمد فؤاد مدير إدارة شباب المنزلة وادارى المشروع.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

IMG-20220218-WA0019
IMG-20220218-WA0019
IMG-20220218-WA0018
IMG-20220218-WA0018
IMG-20220218-WA0020
IMG-20220218-WA0020
IMG-20220218-WA0017
IMG-20220218-WA0017
الدقهلية بطولة الجمهورية وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة وكيل وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

بيني أنا والخطيب.. وليد سليمان يعلن تفاصيل لأول مرة بقرار اعتزاله |فيديو

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

اتهجم على الكوافير .. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومة مفاجئة |فيديو

سر ثبات المكياج.. خبيرة تجميل عروسة الإسماعيلية ترد على الواقعة

موضوعات متعلقة

تخلص منه عمدا.. الحكم بالإعدام على قاتل مهندس الدقهلية

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تغادر مطار الخرطوم بعد "نقطة" أم درمان

وزير المالية: التأمين الصحي الشامل يزيل عبء مالي ضخم عن المواطن

تامر عبدالمنعم يهاجم أحمد فلوكس: "إيه اللي حشرك بين الباجوري وزوجته"

بيراجع الإجراءات بنفسه.. المالية: مفيش واسطة في أي تعيين بأمر الرئيس السيسي

تريزيجيه يسجل هدفين ويقود باشاك شهير للفوز في الدوري التركي

الفنان تامر عبدالمنعم: "البوس في الأفلام مش هيفسد المجتمع"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق التغيير .. اكتشفي أضرار الحناء مع الصبغة

ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

مي القاضي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.. صور

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

اﻟﻤﺰﻳﺪ