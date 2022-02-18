أسعد محمود الدقهلاوي الخامس في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال ببورسعيد

فاز اللاعب أسعد محمود محمد لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي بالدقهلية - مرحلة الناشئين لرفع الأثقال علي " المركز الخامس" ببطولة الجمهورية تحت ١٥ سنة وزن ٥٥ ك ، محققاً ٦٥ك.ج فى الخطف باليدين ، و٧٢ ك.ج فى النطر باليدين ، بإجمالي ١٣٧ ك.ج والتى أقيمت بمدينة بورسعيد.

ويعد ما حققه اللاعب أسعد محمود محمد لاعب رفع الأثقال بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية إنجازا بالنسبة لفترة تدريب أقل من عام مقارنة ببعض لاعبين تخطوا سنوات من التدريب والاحتكاك ، ودليل أنه سيحقق مزيد من النجاح فى المستقبل القريب.

وشارك في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال تحت ١٥سنة اكثر من ٣٥٠ لاعبا ولاعبة من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية ببورسعيد.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، الداعم للموهوبين فى مختلف المجالات بالشباب والرياضة بالدقهلية بخالص التهاني والتبريكات للاعب : اسعد محمود محمد لفوزه بالمركز الخامس في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال ،بقيادة المدرب الكابتن أحمد الرفاعي ، والدكتور محمد رمضان مدير عام الإدارة العامة للرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ، عبدالله أحمد فؤاد مدير إدارة شباب المنزلة وادارى المشروع.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

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