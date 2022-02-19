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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم.. بدء التقدم لبرنامج تعزيز استخدام تكنولوجيا السنكروترون.. فتح باب الالتماس على نتائج الامتحانات بآثار القاهرة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس عن كيفية إدارة الاستشهادات المرجعية بسهولة

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان «قم بإدارة الاستشهادات المرجعية بسهولة مع EndNote Online»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

 

آثار القاهرة تفتح باب الالتماس على نتائج الامتحانات .. اليوم

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن موعد  فتح باب الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢.

 

الثلاثاء.. بدء ورش عمل "التأهيل لاختبار الآيلتس IELTS" بـ طب عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب والمجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الآيلتس IELTS" تحت رعاية أ.د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د. ايمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

البحث العلمي: فتح باب التقدم لبرنامج تعزيز استخدام تكنولوجيا السينكروترون

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا انه سيتم اعتباراً من اليوم فتح باب التقدم لبرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون في المركز الدولي لأبحاث ضوء السنكروترون، وعلي جميع المهتمين من شباب الباحثين ومجتمع البحث العلمي المصري في موعد اقصاه 28 فبراير 2022.

 

الثلاثاء .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول المشروعات البحثية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

انطلاق ورشة عمل بعنوان القياسات الجسمية ببنات عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات بجامعة عين شمس بالتعاون مع قسم الكيمياء الحيوية والتغذية ورشة عمل بعنوان القياسات الجسمية.

جامعة حلوان اثار القاهرة طب عين شمس البحث العلمي القياسات الجسمية المشروعات البحثية اخبار التعليم

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