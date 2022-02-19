عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس لص تخصص في سرقة الشقق بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس لص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتخصص في سرقة المساكن بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان اللص قد أخفى أموالا مسروقة داخل دورة مياه مقهى بمنطقة المعصرة ، فكان ذلك الخيط الذي كشف عن نشاطه الاجرامي، بعد أن توصل رجال المباحث له واقر بتخصصه فى سرقة الشقق بالقاهرة بأسلوب" المفتاح المصطنع ".

وتمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تلقي إخطارا من مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد بورود معلومات مؤكدة بقيام شخص بالتردد على أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم ودخوله لدورة المياه الخاصة به ، وعقب انصرافه عثر صاحب المقهى على مبالغ مالية مخبأة بدورة المياه.
 
وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع مالك المقهى محل الواقعة، مقيم بدائرة القسم وقدم عملات أجنبية ومحلية، التي عثر عليها داخل دورة المياه .
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص وتبين أن له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، فأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة.
 
واعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة من داخل مسكن بالمعادى بأسلوب" المفتاح المصطنع " ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة  .
 
وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب" المفتاح المصطنع".
 
كما أقر بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، كما أقر بانفاقه المبالغ المالية متحصلات الوقائع على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة.

حبس ضبط سرقة سرقة المساكن المتهم واقعة سرقة شرطة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

اتهجم على الكوافير .. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومة مفاجئة |فيديو

موضوعات متعلقة

المشدد 5 سنوات لـ عصابة تزوير رخص القيادة والبطاقات الشخصية في الجيزة

السجن المشدد لفكهاني وبائعة لاتجارهما في الهيروين والأستروكس بالطالبية

10 ملايين جنيه تعويض.. الحكم في دعوى "العدل" ضد سارة التونسي 24 فبراير

بسبب نفقة طليقته.. تأييد حبس توفيق عكاشة 3 أشهر

المشدد 6 سنوات لعاطل لإتجاره في الهيروين بالجيزة

عيلة وش إجرام.. المؤبد لـ3 رجال و5سيدات و10 سنوات لطالب لإتجارهم فى المخدرات

إيداع نجم ذا فويس كيدز دار رعاية لشروعه في قتل طفل بحلوان

حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة 4 أيام

ترشيحاتنا

الأهلي يحافظ على سلسلة اللا هزيمة للمرة الثالثة في تاريخه بدوري الأبطال

أفلام الأكشن الأجنبية.. قصص شيقة ..إيرادات قياسية .. وتقنيات تكنولوجية متقدمة تبهر الجمهور

دعاء الفجر للفرج.. 10 كلمات رددها الآن بيقين

وزير الدفاع الأمريكي: خطط روسيا لغزو أوكرانيا ليست خدعة

توماس مولر يكشف قصة قميص كهربا في كأس العالم للأندية.. فيديو

منظمة الأمن والتعاون : ارتفاع كبير في انتهاكات وقف إطلاق النار بأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

قرد في عباءة يثير ضجة مواقع التواصل الاجتماعي|فيديو

آلام في حياة الساحر.. كيف احتفظ محمود عبد العزيز بالأداء العبقري رغم مرضه؟

عروس الإسماعيلية ليست الأولى.. عريس يصفع زوجته أمام المعازيم.. وآخر يحلق شعر عروسه|الفيديو

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ