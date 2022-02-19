حبس لص تخصص في سرقة الشقق بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس لص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتخصص في سرقة المساكن بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان اللص قد أخفى أموالا مسروقة داخل دورة مياه مقهى بمنطقة المعصرة ، فكان ذلك الخيط الذي كشف عن نشاطه الاجرامي، بعد أن توصل رجال المباحث له واقر بتخصصه فى سرقة الشقق بالقاهرة بأسلوب" المفتاح المصطنع ".

وتمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تلقي إخطارا من مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد بورود معلومات مؤكدة بقيام شخص بالتردد على أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم ودخوله لدورة المياه الخاصة به ، وعقب انصرافه عثر صاحب المقهى على مبالغ مالية مخبأة بدورة المياه.



وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع مالك المقهى محل الواقعة، مقيم بدائرة القسم وقدم عملات أجنبية ومحلية، التي عثر عليها داخل دورة المياه .



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص وتبين أن له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، فأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة.



واعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة من داخل مسكن بالمعادى بأسلوب" المفتاح المصطنع " ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة .



وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب" المفتاح المصطنع".



كما أقر بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، كما أقر بانفاقه المبالغ المالية متحصلات الوقائع على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة.