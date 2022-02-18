عزت إبراهيم : بوتين يتحكم في درجة التصعيد بأزمة أوكرانيا |فيديو

خصص برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، حلقة اليوم، للحديث عن هل تنجح الجهود الدبلوماسية في نزع فتيل التوتر بين روسيا وأوكرانيا؟، وتوابع وتأثيرات الأزمة الأوكرانية على الساحة الدولية.

وقال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة "الأهرام ويكلي"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الولايات المتحدة بدأت تشعر بالقلق من صعود بوتين بنزعة تريد أن تقدم روسيا من جديد على المسرح الدولي".

وأضاف: "بوتين يتحكم في درجة التصعيد خلال الأزمة الحالية مع أوكرانيا"، مردفا: "الخطاب السياسي الأمريكي بشان روسيا لم يتغير كثيرا في الأزمة الحالية مع أوكرانيا".

وأشار: "النخبة السياسية في أمريكا تتجه إلى صدام مع روسيا حول ترتيبات كثيرة من بينها أوكرانيا".



