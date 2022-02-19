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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| توفيق عكاشة يبيع مقتنيات منزله.. فنان شهير يفترش الشارع.. شمس الكويتية تهين صحفيًا

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها شمس الكويتية تهين صحفيًا بسبب خبر، توفيق عكاشة يبيع مقتنيات منزله، فنان شهير يفترش يبيع قهوة للمارة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

تطور في الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة بعد إصابته بـ كورونا

طمأن الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الجمهور على صحة الفنان احمد حلاوة بعد اصابته بفيروس كورونا.

وأكد في تصريحات لـ "صدى البلد" ان حالته تتحسن.

 

إيهاب توفيق السبب .. شمس الكويتية تكشف حقيقة ضربها لـ شاب

أوضحت الفنانة شمس الكويتية -عبر حسابها الرسمي على تويتر- حقيقة اعتدائها بالضرب على شاب خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو لها وتظهر فيه تتشاجر مع شاب على ظهر يخت.

وأعادت شمس الكويتية، نشر الفيديو الحقيقي الذي تم تداوله، وظهرت فيه تؤدي مشهدا تمثيليا مع أحد الشباب وكأنها تضربه، وفي الخلفية جزء من أغنية الفنان إيهاب توفيق «تترجى فيا»، وهو: «بعت ليه . خنت .. خنت ليه .. جاي بعد إيه بتحس فيّا .. حب حب مين .. حلم هو فين .. شوق شوق لمين .. متقولش لي». 

 

شمس الكويتية تهين صحفيًا بسبب خبر

قامت الفنانة شمس الكويتية بمهاجمة صحفي لبناني وإهانته بسبب نشره خبرًا يزعم فيه قيامها بضرب شاب، على الرغم من أن الفيديو كان مزحة من الوهلة الأولى.

 

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

نشر الفنان كريم الحسيني - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - مقطع فيديو قصير له، ظهر فيه وهو يقوم ببيع القهوة والمشروبات الساخنة على الطريق بسبب عدم عمله في الوقت الحالي.

 

هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، في بيروت ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "هيفاء" في الصور بإطلالة جريئة، مرتدية "جيب جلد" قصيرة واعتمدت على مكياج جرئ أظهر جمال ملامحها. 

 

معلقة للبيع| توفيق عكاشة يبيع مقتنيات منزله بعد حكم حبسه

نشر الإعلامي توفيق عكاشة -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- صورة لطقم ملاعق، تبدو أنها من مقتنيات منزله، ليعرضها للبيع.

وعلق توفيق عكاشة على الصورة قائلًا: «للبيع .. طقم معلقه وشوكه وسكينه كامل ألباكا المانى استنلستيل طلاء فضه كلاسيك قديم ولم يستعمل نهائى .. السعر ٢٠ الف جنيه للجديه فقط على الخاص ونقبل التفاوض». 

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