فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

كشفت مها الخولى، كوافيرة عروس الإسماعيلية ، كواليس جديدة عن الواقعة، التي أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، خلال برنامج "الستات"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن العروس عندما كانت لديها في محل الكوافير، كانت أعصابها مشدودة وعصبية جدا، مستطردة: "حاولت تهدئتها والتعامل معها".

مستعجل

وعن تعامل العريس، أوضحت: "العريس دخل الكوافير مستعجل، وبعد خروجه من المكان بدأ الصراخ والخناق".

وظهرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد واقعة تعدي عريس الإسماعيلية على زوجته في ليلية الفرح.

ولمزيد حول التعرف على أخبار عروس الإسماعيلية وتعدى زوجها عليها بالضرب، تابع الفيديو جراف التالي:



