موجز الاقتصاد| صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل.. الملا يلتقى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة لبحث التعاون في الغاز الطبيعي

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الاقتصادية على مدار الساعات الماضية يستعرضها في موجز الاقتصاد خلال السطور التالية:

الملا يلتقى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة لبحث التعاون فى الغاز الطبيعي

عقب استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرئيسة المفوضية الاوروبية على هامش القمة الأفريقية الأوروبية فى بروكسل، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع كادرى سيمسون مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة والمناخ.

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد سامح دسوقى ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى من ضبط وتحرير 114 محضر ضبط وتهرب جمركي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بمحال تجاريه بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة ( كمين منشاه العمارى – البغدادي - القرنة بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي - اسيوط ).

أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 تراجعا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بقيمة 5 جنيهات وفقا لموقع gold price today.

أعلنت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف رئيس شركة كـريسـتيان للمعادن الثمينة، التشكيل الرسمي لعضوية مجلس إدارتها، وذلك بعد الكشف عن تأسيسها في شهر يناير الماضي.

صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب شهر فبراير الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة الخاضعة للموازنة العامة للدولة، اعتبارا من الأربعاء 23 فبراير..