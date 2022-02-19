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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رجعوا التلامذة.. أجراس المدارس تدق في 12 محافظة لبدء الترم الثاني .. تضحيات الشرطة بالحصة الاولى .. وزير التعليم : لا نية لتخفيف المناهج

بدء الترم الثاني
بدء الترم الثاني في المدارس

فتحت الان مدارس 12 محافظة أبوابها لاستقبال الطلاب في اول ايام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وقالت وزارة التربية والتعليم أن المحافظات التي بدء الترم الثاني بها اليوم السبت 19 فبراير 2022 في محافظات :  الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، بالاضافة لبعض المدارس الخاصة في محافظة القاهرة.

وزير التعليم : الترم الثاني أقصر من الأول ولا نية لتخفيف المناهج

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيبدأ غدا الترم الثاني في المدارس بحضور كامل من الطلاب والمعلمين ، وسيتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية مثلما تم في الفصل الدراسي الاول 

وقال وزير التربية والتعليم ، أن الترم الثاني اقصرمن الاول لان في نهايته سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية الى جانب الاعدادية وامتحانات صفوف النقل ، مشيرا الى أنه سيكون إجمالي عدد ايام الدراسة الفعلية في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 97 يوما .

وأضاف وزير التربية والتعليم : المناهج كما هي ولا نية لعمل اي تخفيف للمناهج التي أقرت وزارة التربية والتعليم تدريسها في الترم الثاني 

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من مصلحة الطلاب استكمال المناهج الدراسية في كافة الصفوف الدراسية ، لان المناهج مبنية على بعضها ، ونحن نبذل قصارى جهدنا لاعطاءهم الجرعة التعليمية المطلوبة

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة متمسكة بتحقيق الانضباط اللازم في المدارس طوال الترم الثاني ، مشيرا إلى أنه لا تنازل عن تواجد الطلاب والمعلمين في المدارس بشكل منتظم طوال فترة الدراسة .

وأكد ان تواجد الطالب في المدرسة يساعد على بناء شخصيته ، فالمدرسة ليست امتحانات فقط 

وأعلن وزير التربية والتعليم أن الوزارة تنوي عقد مؤتمرين صحفيين في الاسابيع الاولى من الترم الثاني ، احدهما عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة ، والاخر عن تفاصيل مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم ، وحذر وزير التربية والتعليم من أن اي كلام في هذين الموضوعين قبل المؤتمرين المشار إليهم لا اساس له من الصحة نهائيا.

الحصة الاولى عن تضحيات افراد الشرطة

وأكدت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، إنه تقرر تخصيص الدرس الأول في الحصة الأولى في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 في جميع المدارس للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضح الخطاب، أن ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 2022 وتقديرا للدور البناء الذي تقوم به وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وعملا على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع مؤسسات الدولة على أساس المشاركة والمسئولية تجاه الوطن.

الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي مدارس الترم الثاني التربية والتعليم

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