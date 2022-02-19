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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المطرب مينا عطا: تفكيري صعيدي.. وكنت عايز أخلِف ولد مش بنت

الفنان مينا عطا
الفنان مينا عطا

قال الفنان مينا عطا، إن ابنته تمارا، تشبهه كثيرا، حتى فى العصبية، وعمرها حاليا عاما واحدا.

وأضاف عطا خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”، قائلا:" حاليا هى فى مرحلة تكسير أى حاجة فى الشقة".

وأوضح المطرب مينا عطا،" فى البداية كان تفكيري صعيدى وعايز ولد، لكن بعد تمارا خلاص؛ لأنى كنت حاسس إنها بنت".


تقديم الاغانى

ولفت المطرب مينا عطا، إلى أنه يستمتع بمشاهدة الفنانين محمد هنيدي، ماجد الكدوانى والفنان القدير عادل إمام.

وعن غيابه عن الساحة الفنية وعدم تقديم اغانى فى فترات متقاربة قال :" بحب أعمل أغانى تتسمع ومعروفة"، لافتا إلى أنه يقوم بإنتاج الأغانى بنفسه.

الفنان مينا عطا المطرب مينا عطا صدى البلد شيرين سليمان صعيدي

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