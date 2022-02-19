عروس الإسماعيلية .. التأخير فى الكوافير وراء عصبية العريس وحدوث الخناقة

كشفت أسرة عريس الإسماعيلية، عن رد فعل العروس بعد ضربها.. وهل كان هناك خلاف مع أخت العريس؟.

قال أبن عمة العريس، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "متخانقتش مع اخت العريس خالص.. ومعرفش اصلا اتخانقت معاها فين.. وكانت مشكلة عريس مع عروسته وكانوا بيتكلموا مع بعض على حوار التأخير فى الكوافير".

وتابع: "قعد يلف شوية يدور على الكوافير وماكنش عارف هو فين.. ودي كانت المشكلة.. والطبيعي العريش بيكون مشدود".

وفي سياق متصل، علق مروان، شقيق عريس الإسماعيلية، عن ضرب العروس خلال فرحها، قائلا: "والله مافيه حاجة.. ودا سوء تفاهم بين أخي وبنت عمي".

وأضاف : "مفيش حاجة.. وهي كانت نازلة من السيارة وأتشنكلت وقالها أركبي وهو دا اللي حصل".

وتابع: "كانت مشاداة فرح.. وأى حد بيكون فى فرح تكون أعصابه مشدودة مش أكتر من كدا.. ومفيش ضرب ودي بنت عمي وأختي قبل ما تبقي مراته".