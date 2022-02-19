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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Uncharted يتفوق في البوكس أوفيس بليلة عرضه الأولى

توم هولاند في Uncharted
توم هولاند في Uncharted

تفوق فيلم توم هولاند الجديد Uncharted في ليلة عرضه الأولى بأمريكا وحقق إيرادات عالية بلغت 3.7 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتصدر البوكس أوفيس في نهاية عطلة الأسبوع الحالية. 

بدء عرض فيلم توم هولاند الجديد Uncharted في السينمات العالمية الأسبوع الماضي، وحقق حوالي 22 مليون دولار في 15 سوقا خارجيا من بينها كندا، وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا. 

يستمد Uncharted نجاحه من تفوق فيلم سبايدر مان الجديد الذي يقوم ببطولته أيضا الممثل الشاب توم هولاند، بعدما حقق أرقاما قياسية على مستوى إيرادات السينما العالمية خاصة في زمن الوباء.

فيلم Uncharted المستوحى من لعبة فيديو شهيرة بنفس الاسم، تدور أحداثه حول ناثان دريك المغامر الذي يبحث عن كنز، ويواجه الكثير من المصاعب في سبيل تحقيق ذلك. 

يتعقب مارك والبيرج وتوم هولاند الكنز الكبير الذي لم يعثر عليه مطلقا من قبل، ويكتشفان أدلة حول شقيق ناثان المفقود منذ فترة طويلة، وظهر في الفيديو الدعائي كيفية تكييف تفاصيل اللعبة في المشاهد السينمائية. 

فيلم Uncharted من إخراج الأمريكي روبن فليشر، يشارك في بطولته إلى جانب توم هولاند ومارك والبيرج كل من أنتونيو بانديراس، وتاتي جابرييل، صوفيا علي.

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فيلم توم هولاند الجديد Uncharted يحقق 21 مليون دولار في دور السينما العالمية

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توم هولاند يكشف سبب ندمه بعد تقديمه فيلم سبايدر مان

تفوق فيلم سبايدر مان 

تفوق فيلم سبايدر مان الجديد على أفاتار الذي حقق أرقاما قياسية مشهودة في شباك التذاكر وأصبح ثالث فيلم يحقق إيرادات اقتربت من 2 مليار دولار في البوكس أوفيس الأمريكي.

كان فيلم الخيال العلمي Avatar قد حقق أرقاما قياسية عقب طرحه عام 2009 داخل وخارج أمريكا الشمالية، وحقق على مستوى العالم 2 مليار و800 مليون دولار، فيما توقف محليا عند حاجز 760 مليون دولار. 

وحقق فيلم سبايدر مان محليا 760.5  مليون دولار  متفوقا على فيلم أفاتار داخل أمريكا الشمالية بعدما كان فيلم الخيال العلمي الأبرز والأنجح. 

اقترب فيلم سبايدر مان الجديد Spider-Man: No Way Home من تحقيق المليار الثاني على مستوى العالم بعدما حقق مليار و800 مليون دولار حتى الآن. 

وكشف الفيديو الدعائي لفيلم سبايدر مان الجديد بعض أحداثه التي كان من أبرزها عودة الأشرار القدامي للرجل العنكبوت في الأفلام التي لم يقم ببطولتها توم هولاند.

Uncharted توم هولاند البوكس اوفيس فيلم سبايدر مان إيرادات السينما

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