عروس الإسماعيلية ليست الأولى.. عريس يصفع زوجته أمام المعازيم.. وآخر يحلق شعر عروسه|الفيديو

إذا كنت تشعر بأن حادثة عروس الإسماعيلية قد أثارت صدمتك وجعلتك في حيرة وإحباط، فإليك عدد من المواقف الصادمة التي تعرض لها الأزواج خلال حفلات الزفاف، فمنهم من تحولت لحظات سعادته إلى مأساة ومنهم من اضطر إلى استكمال حياته دون التفات.



بسبب ابن عمها.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. ورد صادم منها



قامت عروس هندية بإلغاء حفل زفافها بعدما صفعها العريس على وجهها أمام المعازيم، مما دفعها للانتقام منه والزواج من ابن عمها في نفس اليوم.



بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو



أثار مقطع مقطع فيديو طريف جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثق المقطع لحظة تحميل عروس بفستان الزفاف على سيارة نصف نقل.



أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو



بدلًا من محاولة إبهار الضيوف بالرقصات المجنونة أو الدخلات الغريبة خلال حفلات الزفاف، قام عروسان في الفلبين بحلق شعر رأسيهما بالكامل أمام أصدقائهما وعائلتيهما، مما ترك المعازيم في صدمة وذهول.

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أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه



تحول حفل زفاف في منطقة ألوار بولاية راجاستان في الهند إلى مأساة عندما سقطت والدة العريس بين ذراعيه ميتة أثناء رقصها في زفاف ابنها الوحيد.

