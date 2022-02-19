لماذا تزيد فرص الإصابة بـ السكتة القلبية خلال أشهر الشتاء؟| تفاصيل

كثير من الأشخاص يخلطون بين مصطلحات السكتة القلبية المفاجئة، والنوبة القلبية ويستخدمونها بالتبادل، في حين أن هذه المضاعفات الطبية متميزة في الواقع كما تبدو ، فمن الضروري جدًا أن يعرف الجميع ما تعنيه هذه على وجه التحديد.

قال الدكتور Venkat D Nagarajan ، استشاري وأخصائي أمراض القلب وأخصائي في الفيزيولوجيا الكهربية ، مستشفى Kokilaben Dhirubhai Ambani ، مومباي لفهم الاختلاف بين حالتين من الأمراض القلبية وعوامل الخطر المرتبطة بهما.

يقول الدكتور ناجاراجان: "قد تكون السكتات القلبية المفاجئة هي أول ظهور للأزمة القلبية في المجتمع ، وغالبية المرضى الذين يموتون بسبب النوبة القلبية بسبب السكتة القلبية المفاجئة".

يشير مصطلح السكتة القلبية المفاجئة (SCA) إلى حالة يحدث فيها توقف مفاجئ لأداء القلب ، أي توقف القلب عن النبض، ينتج عن هذا انخفاض أو انقطاع كامل لتدفق الدم إلى الدماغ مما يؤدي إلى فقدان الوعي وإيقاف عملية التنفس.

يحدث هذا بسبب عدم الاستقرار الكهربائي المفاجئ في الغرف السفلية للقلب المسماة البطينين حيث يبدأ الضرب بسرعة وبطريقة فوضوية يشار إليها بالرجفان البطيني، تكون معدلات ضربات القلب في هذه المرحلة أكبر من 300 نبضة في الدقيقة. يستمر هذا لفترة وجيزة من الزمن وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ، يتوقف القلب عن النبض تمامًا.

لحسن الحظ ، هناك فترة زمنية قصيرة يمكن فيها إعادة تشغيل القلب من خلال صدمة ، وغالبًا ما يشار إليها باسم إزالة الرجفان، يمكن الحفاظ على إمداد الدم للأعضاء الحيوية بما في ذلك الدماغ من خلال الإنعاش القلبي الرئوي الجيد الذي يتضمن ضغطات على الصدر بمعدل 100-120 مرة في الدقيقة وأنفاس إنقاذ لكل ثلاثين ضغطة على الصدر.

إذا أُعطيت الصدمة في الدقيقة الأولى ، فإن فرصة النجاة تبلغ حوالي 90٪ وهذا ينخفض ​​إلى 10٪ عند حدوث الصدمة بعد عشر دقائق.

يكون خطر حدوث سكتة قلبية مفاجئة هو الأعلى في أول أربع وعشرين إلى ثمانية وأربعين ساعة من النوبة القلبية.

ما مدى شيوع السكتة القلبية المفاجئة؟

يكون خطر السكتة القلبية المفاجئة منخفضًا لدى الشباب الأصحاء، الخطر هو حوالي واحد من كل 100000 فرد. مع زيادة خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي مع تقدم العمر ، تزداد أيضًا مخاطر السكتة القلبية المفاجئة.

فرص الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة هي واحدة من كل 1000 لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وثلاثين عامًا وتزداد مع تقدم العمر، تصادف أن جميع عوامل الخطر لمرض الشريان التاجي هي عوامل الخطر لتوقف القلب المفاجئ ، وبالتالي فإن خطر السكتة القلبية المفاجئة يزداد تدريجياً مع تطور عوامل الخطر هذه وبعض الحالات المرضية الأخرى التي تزيد من الميل للإصابة ببعض السكتة القلبية.

عوامل الخطر لتوقف القلب المفاجئ

يجب حساب المخاطر على أساس عامل الخطر الفردي لأن أي من عوامل الخطر لمرض الشريان التاجي بشكل فردي وبطريقة مشتركة يمكن أن يزيد من خطر السكتة القلبية المفاجئة.

بعض عوامل الخطر هذه تشمل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين وزيادة الوزن والسمنة.

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ، والتاريخ السابق للنوبات القلبية ، والتاريخ السابق للسكتة القلبية ، والاختلالات الغذائية التي يمكن أن تسبب انخفاض البوتاسيوم أو مستوى المغنيسيوم المنخفض ، وأمراض الكلى المزمنة ، وانقطاع النفس الانسدادي النومي ، وأولئك الذين تم تشخيصهم بقصور القلب هم أكثر عرضة لهذا. .

الطقس البارد والسكتة القلبية المفاجئة - كيف ترتبط؟

يتسبب التعرض للبرد في تغيرات بيولوجية يمكن أن تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ.

وجدت دراسة أمريكية أن السكتة القلبية المفاجئة كانت الأعلى خلال شهري ديسمبر ويناير ، حيث بلغت 167 و 175 شخصًا لكل 100000 نسمة ، وكانت الحد الأدنى خلال شهر يونيو الذي بلغ 131. وقد أجريت الدراسات في ألمانيا وكوريا والصين وفنلندا والمملكة المتحدة. أظهرت نتائج مماثلة.

يمكن أن يؤدي التعرض للطقس البارد إلى زيادة تكوين الجلطات في الجسم. أولاً ، هناك زيادة في عدد الخلايا الحمراء ، وزيادة في نسبة الكوليسترول في البلازما ، وزيادة في بروتين سكري يسمى الفيبرينوجين الذي يعزز تكوين الجلطة، التعرض للبرد يمنع زيادة البروتين C الذي له تأثير وقائي ضد تكون الجلطة.

الإجراءات الوقائية

يمكن تصنيف إدارة الوقاية من أمراض القلب إلى: المرحلة الوقائية ، والتعرف الفوري والإنعاش القلبي الرئوي وإزالة الرجفان الفوري ودعم الحياة المتقدم مع الرعاية المتكاملة لما بعد السكتة القلبية من مركز الرعاية الثالثية.

حاول الحفاظ على عادات الأكل الصحية وراقب الوزن، من المهم أيضًا الحفاظ على الترطيب الكافي خلال أشهر الشتاء ، ومن الضروري عدم خفض الحماية خلال أيام البرد.

يجب أن يكون السكان بشكل عام أكثر يقظة بشأن توقعات الطقس والبحث عن نوبات البرد الحاد المفاجئ وتجنب السفر المفرط والجفاف خلال هذا الوقت ، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة حتى لا يعرضوا أنفسهم لنوبات البرد الشديد.

المصدر: timesofindia