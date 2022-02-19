الأرصاد تحذر المواطنين: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، السبت، وغدا، الأحد، على القاهرة الكبرى وأغلب المحافظات.

وأفادت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من أمس، الجمعة، منوهة إلى أن محافظات شمال الصعيد الأكثر تأثرا بحالة عدم الاستقرار.

وأضافت أنه من المتوقع أن تشمل الأمطار باقي محافظات البلاد، وعلى رأسها محافظات القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن اليوم هو ذروة حالة عدم الاستقرار.

ولفتت إلى أن أغلب المحافظات ستتأثر بالمنخفض الجوي، مما يترتب عليه زيادة نسب الأمطار الرعدية لتتراوح بين البسيطة والمتوسطة.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة الأيام الحالية، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 3 أو 4 درجات عن الأيام الماضية، مسترسلة: “سيكون هناك نشاط واضح للرياح مصحوب بالأتربة".

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، والالتزام بتحذيرات هيئة المرور وتوخي الحذر خلال القيادة، نتيجة تكون الشبورة المائية.