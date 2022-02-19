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رئيس التحرير
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اقتصاد

الضرائب: استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى لإحكام الرقابة والحد من الاقتصاد غير الرسمي

صدى البلد

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى ، لاحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي ، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقاً للقواعد القانونية المقررة ، وتحصيل حق الدولة .

   

وقال " رئيس المصلحة " ، إن ملف التهرب الضريبى يأتي على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبى ، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة ، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والذى قد تصل نسبته  نحو ٥٥٪  بالمنظومة الرسمية.

 

ولفت إلى أن ذلك يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية مما يكون  له أثر إيجابى على الموازنة العامة للدولة ،  مشيرًا إلى أن التحول الرقمى ساهم بشكل جاد وفعال فى إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة ، من خلال الربط الشبكى للمعلومات ، والذى أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة ، مضيفًا أن برنامج المخاطر بالمصلحة يساهم فى الكشف عن العديد من حالات التهرب الضريبى . 

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وأضاف " عبد القادر "، أن الجهود التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب  بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون ، وزيادة نسبة الالتزام الطوعى ، مشيدًا بالدور المعلوماتى الذى تقوم به  هيئة الرقابة الإدارية ، للتعاون مع المصلحة ، مثمنًا دور مباحث التهرب الضريبى فى مساعدة المصلحة لضبط المجتمع الضريبى ، وحصر غير المسجلين  وإدخالهم فى المنظومة الضريبية من خلال مشاركتهم الفعالة فى الحملات التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة . 

 

وأوضح " عبد القادر "، أن جهود مكافحة التهرب الضريبي بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الضرائب والرسوم أسفرت عن ضبط  عدد ٣٨٤٨  نشاط غير مسجل  بالمصلحة ( دخل / قيمة مضافة ) وتم إخطار المأموريات المختصة لاتخاذ اللازم قانونا، كما تم ضبط عدد ٣٨٧٤ نشاط مسجل بالمصلحة لديهم إسقاط فى إقراراتهم بمبالغ تقل عن حجم مبيعاتهم وبلغت قيمة المتحصلات ٤٠٠ مليون جنيه ،  وذلك خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، من خلال تنفيذ عدد ١٥٩ حملة . 

 

وأهاب " رئيس مصلحة الضرائب " بالممولين سرعة التسجيل والالتزام الضريبى ، مشددًا على قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام  ، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف ، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين ٣ إلى ٥ أعوام  .

 

وأشار " رئيس المصلحة "، إلى أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبى لن تتوقف خلال الفترة القادمة ، وأن المصلحة لن تتوان عن ملاحقة المتهربين ، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومى .

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