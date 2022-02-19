تحت الصفر.. الأرصاد تحذر من تساقط ثلوج وموجة سيول عنيفة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وجميع الظواهر الجوية التي تشهدها مصر اليوم "السبت".

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصرى ”والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إن طقس أمس، الجمعة، شهد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وتأثرت بها محافظات شمال الصعيد، والبحر الأحمر، وسيناء.

وأضافت منار غانم أنه من المتوقع أن يشهد اليوم، السبت، ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مع تزايد فرص سقوط الأمطار الرعدية وحدوث موجة سيول فى محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والشرقية، وتصل إلي حد السيول فى سيناء، والبحر الأحمر، وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين والتى تصل درجة الحرارة فيها تحت الصفر، مع تأثر بعض الموانئ البحرية فى كفر الشيخ تحديدا وإغلاق بعض الطرق فى رأس غارب ، وبعض مناطق دهب ، شرم الشيخ .

وأوضحت أن الأمطار من المتوقع أن تكون على فترات متقطعة من وقت لآخر، وتختلف من منطقة لأخرى مع وجود نشاط مثر للرياح والأتربة على جميع مناطق الجمهورية، مع انخفاض درجات حرارة ملحوظ وتسجل القاهرة 16 درجة مئوية وخلال فترات الليل تسجل 10 درجات مئوية .