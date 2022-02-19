رئيس تطوير الوافدين بالأزهر: المسابقة العالمية للقرآن الكريم دعوة لإحياء القرآن في نفوسنا

شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير الوافدين بالأزهر الشريف، في حفل افتتاح فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الخامسة، والتي تحمل اسم القارئ الشيخ " مصطفى إسماعيل_رحمه الله".

وفي بداية كلمتها، الدكتورة نهلة الصعيدي، أوضحت أنها حملت شرف الكلام باسم الأزهر بتكليف من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ناقلة تحياته للحاضرين، وتهانيه للفائزين وأمانيه للمتسابقين، في هذه المسابقة العالمية التي تعقد بمحافظة بورسعيد ، مضيفة أن هذه المحافظة الباسلة، كانت سباقة للخير فكان لها الفضل العظيم في استضافة هذا الحشد الهائل من الحضور الكريم حول مادة القرآن الكريم، كتاب الزمان وحجة البيان.

وأكدت الصعيدي، أن القائمين على هذه المسابقة قد طاولوا الجوزاء وتقلدوا أسراب الثريا عندما جعلوا القرآن الكريم مجالًا للمسابقة، تلكم المعجزة الخالدة خلود الأيام الباقية بقاء الدهر، مشيرة إلى أن محافظة بورسعيد عندما تقيم هذه المسابقة وتحافظ على استمرارها كل عام وتوفر لها أسباب النجاح بما يتفق مع أهميتها وجلالها فذلك من فضل الله عليها، موضحة أن من فضل الله- تعالى- على الأمة الإسلامية أن يظهر فيها من يهتم بالقرآن وأهله؛ ليكون النور المنبثق والدعوة الصادقة والخير الدائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وفي هذا السياق توجهت بالشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ولجميع القائمين على هذه المسابقة، وعلى هذا النشاط المستمر والجهود المبذولة، راجية من الله أن يزيده به ثوابًا على ثواب ومقاما فوق المقام ودرجات على درجات.

وأكدت أن هذه المسابقة دعوة لغيرهم من حفظة القرآن وأصحاب الإنشادات الدينية لنيل شرف الاشتراك بها في السنوات القادمة، كما أنها دعوة لإحياء القرآن في نفوسنا وفي بيوتنا والتمسك به منهج حياة لنا، كما أن هذه المسابقة تسهم في إعادة بناء الأمة، وفتح آفاق للتغيير الكامل؛ لجعل الأجيال مرتبطة بالقرآن؛ لتستطيع بناء حضارة ناجحة ونهضة شاملة، تنسجم مع قيم الأمة الثابتة وعقيدتها الراسخة.

وفي ختام كلمة رئيس مركز تطوير الوافدين، أكدت على أن الأزهر الشريف بقيادة إمامه الأكبر مستمر في نشر رسالته العالمية، وفي خدمة القرآن، وكذلك مستمر في رعايته واهتمامه لأبنائه الوافدين، الذين يثقون في الأزهر الشريف جامعًا وجامعة وفي أروقته ومعاهده.