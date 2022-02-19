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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق دورة الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي بين الأوقاف وأكاديمية ناصر العسكرية

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

انطلقت اليوم السبت، الدورة التثقيفية المتخصصة الرابعة للأئمة والواعظات في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي، بحضور الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، واللواء هشام السماحي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء بهاء الحريشي, وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، على يد خبراء متخصصين في الدراسات الاستراتيجية ومفاهيم تحديات الأمن القومي، والتي ستكون في الفترة من 19/ 2/ 2022م حتى 23/ 2/ 2022م، وذلك لعدد 63 إمامًا و22 واعظة، بمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية.

وخلال الافتتاح أكد الدكتور أيمن أبو عمر أن التعاون مع أكاديمية ناصر مستمر ونسعى من خلال الدورات التأهيلية المتخصصة والتدريب التراكمي المتنوع لإعداد إمام عصري صاحب فكر وسطي مستنير, مع تمنياته بالتوفيق للمشاركين في الدورة الرابعة, مؤكدًا أن تعلم هذه العلوم أصبح ضروريًّا بجانب العلوم الشرعية ، وبخاصة في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن تحديات كبيرة , موضحًا أن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أصبحت قلعة لنشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والدعاة داخل مصر وخارجها ، فمنذ أيام اختتمت فعاليات دورة تدريب الأئمة الفلسطينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وفي كلمته قدم اللواء هشام السماحي الشكر وزير الأوقاف على التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف وأكاديمية ناصر العسكرية العليا, مثمنًا دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول تتضمن فترتين الأولى تحت عنوان : "مفاهيم وأبعاد الأمن القومي" للواء بهاء الحريشي والفترة الثانية تحت عنوان : "الأمن المصري الداخلي" للواء عادل العمدة.

 

 

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