رغم الأمطار.. صور ترصد انتظام الدراسة في المدارس الخاصة بالنزهة اليوم

أكدت إدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة، أن الدراسة انتظمت اليوم، السبت الموافق 19 فبراير، في أول أيام الترم الثاني في عدد من المدارس الخاصة التي لا تطبق إجازة السبت.

وقام يحيى حسين، مدير عام إدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة، بجولة تفقدية لمتابعة أول أيام الدراسة في الترم الثاني في مدرسة راهبات سيدة المعونة الدائمة ومدرسة سان جورج الخاصة.

وحرص يحيى حسين على المرور على الفصول الدراسية، ومتابعة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لسلامة جميع الموجودين في المدارس من عاملين وطلاب.

وأثنى مدير عام إدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة، على انضباط العمل في المدارس التي بدأت الترم الثاني اليوم بإدارة النزهة التعليمية، وأشاد بالمجهود المبذول، وقدم التحية والتقدير، متمنيا التوفيق لجميع مسئولي المدارس التي زارها اليوم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا داعي للقلق على الطلاب أثناء تواجدهم في المدارس في حال حدوث أي تقلبات جوية وسقوط أمطار في أي محافظة في مصر.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن هناك تعليمات رسمية تم إرسالها لجميع مديريات التربية والتعليم برفع درجة الاستعداد بـ المدارس أثناء سقوط الأمطار في أي وقت طوال فصل الشتاء، حيث يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

وأوضح المصدر أن من أبرز تعليمات التعليم لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس فيما يلي:

فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.

مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

تقديم فقرات ونصائح للطلاب خلال الإذاعة المدرسية.

التشديد على الطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم.

التأكيد على الطلاب بعدم العبث في مياه الأمطار خوفا من وجود خطر تحتها سواء كانت كهرباء وأ بيارات أو بالوعات مفتوحة.

تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث في كل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.

إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.

وفتحت المدارس التي لا تطبق إجازة السبت أبوابها اليوم، السبت، لاستقبال الطلاب لعودة الدراسة وانطلاق فعاليات أول أيام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وتتركز المدارس التي لا تطبق إجازة السبت والتي يبدأ فيها الفصل الدراسي الثاني غدا، الأحد، بحضور الطلاب، في 12 محافظة هي محافظات “الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية”، بالإضافة لبعض المدارس الخاصة في محافظة القاهرة.

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