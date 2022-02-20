محافظ بني سويف يناقش مع وكيل الصحة نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

بإجمالي مستفيدات 12400 سيدة ..

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى انطلقت 13 فبراير الجاري بإدارات (ببا،الواسطى، اهناسيا،ناصر) واختتمت الخميس الماضى، ونفذتها المديرية تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة ،وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة و المستفيدات من خدماتها.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري ،ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة، لتحقيق المستهدف منها، في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة، من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة، فضلاً عن استهداف الحملة التنشيطية للقرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حيث أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل الوزارة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى من خلال 110وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و9 عيادات متنقلة تم توجيهها إلى الأماكن المحرومة من الخدمة ،مشيرا إلى إن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة تلك المرحلة قد بلغ 12 ألف و417 سيدة ، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 11 ألف و855 سيدة( 3041جدد +8814مترددات)،في حين تم تركيب 969 لولب، وإعطاء 715من الكبسولات،و3322 حقن أحادية ، و498 حقن مركبة ، و1333 حبوب أحادية،و5135 حبوب مركبة، وذلك بجانب 506 أقراص موضعية، 413 واقي ، 69 سونار، 515 كشف نساء،43 متابعة حمل ، وتقديم المشورة لعدد 6579.



ووجه وكيل الوزارة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية في مرحلتها الأولى، لافتا إلى تكليفات المحافظ بأهمية الاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية، والتي تنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل على مستوى إدارات (سمسطا، الفشن وبنى سويف)، لتقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب عقد ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و إقامة عن معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة و المستفيدات من خدماتها.

فيما أضافت مدير تنظيم الأسرة د. مديحة سري ،أن الحملة توفر مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية، وذلك من خلال 202 وحدة ثابتة و15 عيادة متنقلة خلال المرحلتين.