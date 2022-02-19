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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد حديث الوزيرة.. برلماني يوضح أهداف وفوائد مشروع قانون الرعاية البديلة

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب

قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الإهتمام بملف الرعاية البديلة من أهم الملفات المدرجة ضمن خطة الدولة في دمج جميع الفئات الأولي بالمساندة والدعم بمظلة الحماية الإجتماعية وهذا بالفعل ما تضعه وزارة التضامن في أولويات أجندة عملها.

و أكد " المغاوري" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إطلاق وزارة التضامن لمشروع قانون ينظم الرعاية البديلة في مصر، خطوة إيجابية وموفقة للغاية في توفير مختلف سبل الرعاية للأطفال الأيتام وبلا مأوي، خاصة بعد وجود عدد من المخالفات التي ترتكبها هذه الدور تجاه هذه الأطفال والتي انتشرت بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة.

و طالب عضو اللجنة التشريعية، بتحديد شروط معينة لكفالة هذه الأطفال أهمها المستوي الإجتماعي للأسرة المستضيفة وعدد الأطفال بها، معقبا " ده شئ أساسي لضمان تلقيه الرعاية بشكل جيد ويستحسن الأفضلية لمن لم يهبه الله بطفلا".

واقترح عضو مجلس النواب، دراسة منح مزايا إضافية لأسر الرعاية البديلة لتشجيعهم علي هذا الأمر الذي من شأنه القضاء علي ظاهرة التشرد الأطفالي والتسول وغيرها من المعاناة التي يواجهها هؤلاء الأطفال.

ولفت النائب، إلي أن هناك عدد كبير من العاملين بدور الأيتام والرعاية غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال بشكل تربوي سليم، معقبا " المهنة دي رسالة إنسانية والأغلب بيتعامل بيها علي أنها وظيفة بمواعيد".

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وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الأسبوع مشروع قانون الرعاية البديلةبحضور كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية وتمثيل من الأسر الكافلة ومن أبناء مصر.

تعرض وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الفيديو التالى أهم المزايا التى يتمتع بها الأبناء فى مشروع قانون الرعاية البديلة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن فئة الأبناء الأولي بالرعاية تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه بالعمل علي تطوير منظومة الرعاية البديلة وتقليص عدد المؤسسات، إيماناً أن البيئة الأسرية هي الأفضل لتنشئة الأطفال وذلك لضمان تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي، إضافة إلى تكامل الخدمات المقدمة لهم سواء من الأسر البديلة ومن الجهات الحكومية وجميع المؤسسات ذات الصلة، وبالتالي فالدولة تتجه نحو "اللامأسسة".

وأضافت “القباج” أن الوزارة تعمل جاهدة على بلورة إصلاح منظومة الرعاية البديلة من خلال عدة محاور رئيسية كان أولها تطوير إستراتيجية وطنية للرعاية البديلة تم اطلاقها خلال عام 2021، وثاني هذه المحاور هو ايجاد سند تشريعي شامل تمثل في إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة والذي تم إعداده بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجال.

ويركز القانون على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما حددت الإطار العام لهذه المنظومة لضمان تنظيم جهود الفاعلين وتوجيه موازناتهم بشكل متكامل بما يخدم تحقيق الأهداف العامة للإستراتيجية لتحقيق الاستفادة الأفضل من الموارد المتاحة سواء الحكومية أو الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي أو القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون استهدف إعداده أن يكون مظلة لتطوير تلك المنظومة، إضافة إلي إيجاد مرجعية تشريعية موحدة للاستناد عليها من قبل القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية والممتدة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما يسلط القانون الضوء على استحقاق الأطفال لمزايا للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات التي تواجههم، ومثال على ذلك توفير سكن ملائم، وتعليم لائق، ورعاية صحية، ومصدر للمصروفات الشهرية المنتظمة، وفرصة عمل.

وتركز روح القانون على دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسر الطبيعية والممتدة للتعامل مع المشكلات الأسرية قبل تطور الخلافات لحد الانفصال أو الطلاق، مع أهمية التركيز على دمج الأطفال مع أسرهم، هذا بالإضافة إلي تحقيق تكاملية منظومة الرعاية ومراعاة التدرج في طرح أنظمة الرعاية البديلة حتى تكون الرعاية البديلة الأسرية على قمة هذا التدرج والرعاية المؤسسية خط الاستجابة الأخير.

ويركز القانون أيضًا على وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مراحل عمر الطفل ومن مراحل الرعاية بدءًا من مرحلة الميلاد وحتى سن 18 سنة حين التحول للرعاية اللاحقة وتباعاً حتى الاستقلالية التامة بعد انقضاء فترة الرعاية اللاحقة، هذا بالإضافة إلي وجوب نقل مسئولية دعم نظام الرعاية البديلة من مسئولية على مستوى حقيبة وزارية واحدة إلي مسئولية تقع علي كاهل كافة وزارات الدولة الأخرى، ووضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى في جميع مراحل الرعاية.

فى هذا الفيديو  نتعرف من وزيرة التضامن الاجتماعي على أهم المزايا التي يتمتع بها الأبناء والقائمين على رعايتهم فى مشروع قانون الرعاية البديلة .

 

التضامن الحماية الاجتماعية الرعاية البديلة دور الأيتام التسول التشرد الأطفالي

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