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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام روسي: القبض على عميل أوكراني متورط في تفجير دونيتسك

إعلام روسي: القبض
إعلام روسي: القبض على عميل أوكراني متورط في تفجير دونيتسك

أعلنت سلطات منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، الخاضعة لسيطرة الانفصاليين المواليين لروسيا، إنها احتجزت عميلاً بالمخابرات الأوكرانية، متورطاً في تفخيخ سيارة قائد شرطة دونيتسك".

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن التلفزيون المحلي، إن لشخص المحتجز "كان يخطط لزرع عبوات ناسفة على الجسور ومحطات السكك الحديدية في دونيتسك".

وحسب الوكالة، كشف العميل الأوكراني المحتجز في دونيتسك عن "مخطط تقوم بموجبه السلطات الأوكرانية بتهريب أسلحة، ومتفجرات إلى نهر دونباس".

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وكان رئيس القوات الشعبية في دونيتسك دينيس سينينكوف، قد صرح بأن "سيارته انفجرت بالقرب من مبنى الحكومة في دونيتسك شرق أوكرانيا، ولم يصب بأذى".

يأتي ذلك بعد انفجار وقع في دونيتسك، يوم أمس الجمعة، قرب مبنى حكومي، ، ولم تتضرر المباني المجاورة، كما سُمع دوي الانفجار في جميع أنحاء المدينة.

يأتي ذلك تزامنا مع بدء عملية إجلاء سكان دونيتسك شرق أوكرانيا، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.

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