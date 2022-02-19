أهلي 2001 يفوز على الشرقية للدخان بثنائية في دوري الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ خارج ملعبه، على الشرقية للدخان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب الشرقية للدخان بالعمرانية، ضمن منافسات الجولة ١٨ من دوري الجمهورية للشباب والأولى في الدور الثاني.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أشرف «كوتو». الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - هاني عمرو - جلال فارس - محمد أشرف. الوسط: كريم سعد الله - حسام ياسين - أحمد أشرف - محمد رضا - أحمد عربي. الهجوم: أحمد سيد غريب.

بينما شارك عمر حجاج بدلًا من محمد رضا، ويوسف صديق بدلًا من عبد النبي، وعلي عمرو بدلًا من أحمد عربي، وعمر رزق بدلًا من أحمد أشرف، وطه محمود بدلًا من حسام ياسين.



وافتتح هاني عمرو التسجيل للأهلي في الدقيقة ١٣، بعدما سدد الكرة برأسية إثر ركلة ركنية، قبل أن ترتد له ويسددها بقدمه في الشباك، وتعادل الدخان في الدقيقة ٥٥ من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أحمد غريب الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة ٦٩، من ركلة جزاء أيضًا، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٢ - ١.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠١» رصيده إلى ٣٢ نقطة، من الفوز في ٩ مباريات، والتعادل في ٥ مباريات، والخسارة في ٤ مباريات، حيث فاز على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، وفاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، وفاز على الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف، وعلى فيوتشر بخماسية نظيفة. وفاز «أهلي ٢٠٠١» على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وخسر أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأمام المقاصة بهدفين لهدف، وأمام المصري بنفس النتيجة، وفاز على سموحة بهدف نظيف، وتعادل مع البنك الأهلي بهدف لمثله، وتعادل مع الزمالك بهدف لمثله، وخسر أمام طلائع الجيش برباعية نظيفة، وتعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما، وفاز على الشرقية للدخان بهدفين لهدف، مسجلًا ٣٥ هدفًا مقابل ٢٢ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي التشيكي مايكل بروكيش المدير الفني لقطاع الناشئين قائمًا بأعمال المدير الفني، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد السيد إخصائي التدليك.