درة عن واقعة عروس الإسماعيلية: العنف ضد المرأة مرفوض وليس له مبرر

علقت الفنانة درة، على واقعة حفل زفاف عروس الإسماعيلية، والتي ضربها زوجها في الشارع أمام المارة وهي ترتدي فستان الزفاف.

وكتبت درة عبر حسابها بموقع تويتر “العنف ضد المرأة مرفوض وليس له أي مبرّر ”.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يرصد واقعة مؤسفة في شارع السلطان حسين بالإسماعيلية، حيث أقدم شاب يوم زفافه على ضرب عروسه أمام المارة، وأخذ يوجه لها اللكمات والصفعات دون النظر إلى أى اعتبارات أخلاقية أو عائلية.

تفاصيل الواقعة بدأت؛ حين ذهب عريس لأخذ عروسته من أحد مراكز التجميل بشارع السلطان حسين بمدينة الإسماعيلية، وإذ يفاجأ بشقيقته تبلغه أن العروس تحدثت معها بصوت مرتفع أمام الناس؛ مما جعله يستشيط غضبًا، ويعتدى بالضرب على العروس، ويحاول حملها داخل سيارة الزفاف عنوة.

وذهبت العروس إلى قسم أول الإسماعيلية وأبلغت رجال الأمن أنها لا تريد الذهاب إلى بيت الزوجية.