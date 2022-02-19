"معملتش حاجة جديدة".. الطيار وليد مراد يكشف كواليس هبوطه بمطارهيثرو في لندن.. فيديو

علق الطيار المصري وليد مراد على اهتمام وسائل الإعلام العالمية ببراعته في الهبوط بالطائرة وسط أجواء عاصفة غير مسبوقة؛ بسبب العاصفة "يونيس" قائلاً “طبيعة عملي تعتمد على أصول معينه، ففي البداية يدخل لغرفة العمليات الخاصة بهم ليعطيهم خطة كاملة عن الرحلة من أول الخروج ولحين الوصول للوجه النهائية”.

وتابع: “أنا طالع وعارف أن فيه عاصفة هناك وإحنا بنطير طبقا لأصول وقواعد، وانطلقت من مطار القاهرة في رحلتي الاعتيادية إلى مطار هيثرو بلندن، وقبيل الوصول إلى المطار أخبرت الركاب بسوء في الأحوال الجوية وعلم بها الركاب من قبل”.

وكشف في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” أنه كان يعلم بسوء الأحوال الجوية هناك قائلا: “أنا كنت رايح وعارف إيه اللي هناك، وطبقا للمعايير فإحنا بننزل ودخلت المدرج عادي وقرار أي كابتن أنه يهبط في المدرج بتكون طبقا للأصول وأشياء معينه”.

أكمل: “أنا طلعت رحلة لكن هي بالنسبة لينا مهمة بقرارات محسومة ومعروفة وعملت الهبوط بتاعي ونزلت زيي زي أي زميل طيار من مصر للطيران كان هيعمل نفس اللي عملته.. مش تواضع وأنا معملتش حاجة جديدة”.

وكشف أنه تعلم الطيران في القوات الجوية بالسرب الأول الشراعي، ثم انتقل إلى مصر للطيران بعد إنهائه للدراسات الخاصة بذلك قائلاً : "وأنا روحت المدرسة الكبيرة اللي اسمها مصر للطيران ودربنا واتدربنا على نفس الأصول والقواعد، وانا في مهمة مكنش ينفع أقلق ولكن أعددنا كويس".