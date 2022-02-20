القومي للمرأة: نؤكد على دور الشرع وعلينا تطبيق فتوى الكد والسعاية إحقاقا للحق.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن أغلب الشكاوى التي تأتي للمجلس تتعلق بالعنف ضد المرأة.

وأضافت "يحيي"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الشكاوي التي تأتي تكون بأشكال مختلفة من العنف، ومن أشكال هذا العنف هو عدم حصول المرأة على حقها المادي أو النفقة أو ما يستتبع المشكلات الزوجية".

وأشارت: "فتوى حق الكد والسعاية تؤكد على حصول المرأة على حق من حقوقها لأن الست في مجتمعاتنا شقيانة ودائما تكون أحرص من الرجل على إقامة الأسرة واستمرارية الأسرة، لكن مع تبعات المشكلات التي تحدث بين الزوجين في أغلب الأحيان المرأة تكون ضحية للطلاق ولأشكال العنف المختلفة".

وأوضحت الدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، : "حق الكد والسعاية حق أصيل يؤكد على ضرورة الحفاظ على حق هذه الزوجة منذ أن بدأت حياتها الزوجية إلى نهايتها".





وتابعت: "فتوى الكد والسعاية مستسقاة من الشريعة الإسلامية ولم تأتي من خارج الشريعة الإسلامية، لذلك نؤكد على دور الشرع وعلينا تطبيق فتوى الكد والسعاية إحقاقا للحق".