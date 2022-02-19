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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم| تطورات متسارعة باتجاه الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. العاصفة يونس تحرم مئات الآلاف في بريطانيا من الكهرباء.. وإسرائيل تكشف موعدا محتملا لإبرام الاتفاق النووي الإيراني

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

شركات طيران أوروبية تعلن تعليق الرحلات إلى أوكرانيا
أعلنت الخطوط الجوية الألمانية، اليوم السبت، تعليق الرحلات من وإلى العاصمة الأوكرانية كييف من 21 فبراير الجاري إلى 28 فبراير.

فيما قررت شركة الطيران النمساوية، تعليق رحلاتها إلى كييف وأوديسا اعتبارا من غد الأحد وحتى نهاية فبراير الجاري.

ودعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، رعاياها الألمان بمغادرة الأراضي الأوكرانية بشكل فوري.

عاصفة يونس تضرب بريطانيا وربع مليون مواطن بلا كهرباء
تسببت العاصفة يونس في حالة من الفوضى في بريطانيا، حيث أسفرت عن انقطاع الكهرباء عن حوالي 250 ألف شخص في جميع أنحاء بريطانيا، كما يتوقع تعرض أجزاء من إنجلترا لما يصل إلى 8 بوصات من الثلوج في نهاية هذا الأسبوع.

فيما لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم في المملكة المتحدة وأيرلندا حيث هبت العواصف التي بلغت شدتها 122 ميلاً في الساعة في أنحاء البلاد أمس في واحدة من أسوأ العواصف التي اجتاحت بريطانيا منذ عقود.

كما تم إلغاء أو تحويل أكثر من 430 رحلة جوية وأغلق مطار مدينة لندن معظم اليوم. فيما تم القبض على ما يقدر بخمسة ملايين شخص من خلال بث فيديو مباشر لطائرة تحاول الهبوط في مطار هيثرو بلندن خلال العاصفة.

إسرائيل تعلن موعد توقيع اتفاق نووي بين واشنطن وطهران
كشف مسئولون إسرائيليون، اليوم السبت، عن اقتراب توقيع اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في القريب العاجل.

قال المسئولون، و حسب موقع "أكسيوس" الأمريكي إن تقييم إسرائيل بأن هناك اتفاق نووي قريب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث سيتم التوقيع في خلال الأسبوعين المقبلين.

القبض على مصري في إيطاليا بعد حادث مأساوي أودى بحياة 7 مهاجرين
أعلنت السلطات الأمنية في إيطاليا، اليوم “السبت”، القبض على مصري يشتبه في قيامه بالاتجار بالمهاجرين عبر البحر المتوسط، ​​خلال رحلة خلفت 7 قتلى بسبب انخفاض درجات حرارة أجسامهم.

ويواجه المصري اتهاما بتنظيم عبور خطير بواسطة قارب يقل 287 شخصا من ليبيا، كان معظمهم يعانون من البرد عندما أنقذهم خفر السواحل في 25 يناير الماضي.

وقالت الشرطة في مدينة أجريجينتو بجزيرة صقلية في إيطاليا عبر بيان إن "مأساة القارب المكتظ البالغ طوله 16 مترا انتهت بوفاة 7 مواطنين من الجنسية البنجلادشية بسبب انخفاض درجة حرارة أجسامهم جراء الظروف غير الإنسانية للرحلة"، حسب وكالة "فرانس برس".

إعلام روسي: القبض على عميل أوكراني متورط في تفجير دونيتسك
أعلنت سلطات منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، الخاضعة لسيطرة الانفصاليين المواليين لروسيا، إنها احتجزت عميلاً بالمخابرات الأوكرانية، متورطاً في تفخيخ سيارة قائد شرطة دونيتسك".

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن التلفزيون المحلي، إن لشخص المحتجز "كان يخطط لزرع عبوات ناسفة على الجسور ومحطات السكك الحديدية في دونيتسك".

وحسب الوكالة، كشف العميل الأوكراني المحتجز في دونيتسك عن "مخطط تقوم بموجبه السلطات الأوكرانية بتهريب أسلحة، ومتفجرات إلى نهر دونباس".

تحذير صادم.. متحور كورونا القادم قد يقتل ثلث المصابين
حذر خبراء ومسئولو الصحة في بريطانيا، من أن المتحور القادم لفيروس كورونا، يمكنه أن يقتل ثلث الأشخاص المصابين، في وقت تستعد فيه الحكومة لتخفيف القيود المفروضة لمواجهة الوباء.

وأكدت المجموعة العلمية الاستشارية لحالات الطوارئ في بريطانيا، أن أي تغير مفاجئ في قيود كورونا، قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في حالات الإصابة بالفيروس، حسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وأشارت إلى احتمالية ظهور طفرات جديدة، موضحة أنه مع احتمال حدوث متغيرات أكبر، يكون معدل انتشار العدوى مرتفعا.

السودان يعلن عودة صادرات الماشية إلى مصر
أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية، عودة صادرات الماشية إلى مصر عقب توقفها فترة من الزمن بسبب إغلاق الطريق  القومي التجاري الرابط بين السودان ومصر.

وقالت الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بالوزارة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية إنه تم تصدير ٢٣٠٠  رأس من العجول الى مصر بعد توقف خلال الفترة الماضية.

وجاء إغلاق الطريق إثر وضع محتجين بالولاية الشمالية ونهر النيل حواجز بالطريق القومي بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء وزيادة التكاليف الزراعية.

روسيا أوكرانيا العاصفة يونس بريطانيا دونيتسك كورونا

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