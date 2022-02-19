عاصفة يونس تضرب بريطانيا وربع مليون مواطن بلا كهرباء

تسببت العاصفة يونس في حالة من الفوضى في بريطانيا، حيث أسفرت عن انقطاع الكهرباء عن حوالي 250 ألف شخص في جميع أنحاء بريطانيا، كما يتوقع تعرض أجزاء من إنجلترا لما يصل إلى 8 بوصات من الثلوج في نهاية هذا الأسبوع.

فيما لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم في المملكة المتحدة وأيرلندا حيث هبت العواصف التي بلغت شدتها 122 ميلاً في الساعة في أنحاء البلاد أمس في واحدة من أسوأ العواصف التي اجتاحت بريطانيا منذ عقود.

كما تم إلغاء أو تحويل أكثر من 430 رحلة جوية وأغلق مطار مدينة لندن معظم اليوم. فيما تم القبض على ما يقدر بخمسة ملايين شخص من خلال بث فيديو مباشر لطائرة تحاول الهبوط في مطار هيثرو بلندن خلال العاصفة.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حوالي ربع مليون شخص لا يزالون بلا كهرباء.