محمد الشوربجي يتأهل إلى نهائي ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش

تأهل البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، إلى نهائي ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش.

وتقام البطولة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 16 إلى 21 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفاز الشوربجي في الدور نصف النهائي على منافسه إيكر بجاريس بنتيجة 3/0، حيث تفوق الشوربجي في أول شوطين بواقع 13-11, 11-6، قبل أن ينسحب بجاريس في الشوط الثالث.

واستهل محمد الشوربجي مشواره في البطولة بالفوز في دور ثمن النهائي على الإنجليزي باتريك روني بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 57 دقيقة.