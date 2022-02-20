عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تهدد إسرائيل: أنتم تلعبون بالنار

صدى البلد

حذرت حركة حماس الفلسطينية إسرائيل من الاقتراب من القدس، مشيرة إلى أن تل أبيب تلعب بالنار.

وقال خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في "حركة حماس" تعليقا على الأحداث التي يشهدها حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة مخاطبا السلطات الإسرائيلية: "ما تقومون به في القدس والشيخ جراح يذكر الجميع بمعركة سيف القدس، وأنتم تتحملون المسؤولية".

إسرائيل تقدم لائحة اتهام ضد ناشط من حماس نقل معلومات استخبارية لها

أستاذ جامعي فلسطيني: مخطط صهيوني لإخلاء المنطقة بين القدس الغربية وحائط البراق

وأضاف الحية: "الاقتراب من القدس هو لعب بالنار، وعلى الاحتلال أن يختار بين النار أو السلام".

وأكد على أن قطاع غزة مستعد للدفاع عن الشعب الفلسطيني في القدس بكل ما أوتي من قوة.

وتشهد مدينة القدس توترات على خلفية إقامة النائب الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير، مكتبا له على أرض فلسطينية خاصة، في حي الشيخ جراح.

حماس إسرائيل القدس الشيخ جراح الحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

بدءاً من الغد.. الأرصاد تطمئن المواطنين باستقرار الأحوال الجوية |فيديو

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

ترشيحاتنا

حماس تهدد إسرائيل: أنتم تلعبون بالنار

عامر حسين: كيروش مستمر.. وطلبنا أكبر حضور جماهيري ممكن لمباراة السنغال

محمد صلاح : بن شرقي يخاف على قدمه.. وأتوقع تأهل الأهلي والزمالك

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

شاهد لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أتوبيس |فيديو

حول قرار الاستيراد.. مواجهة ساخنة بين جمعية مستثمري برج العرب والبنك الأهلي |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرضاعة الطبيعية أثناء إصابة الأم بالأنفلونزا

سرطان الرئة وورم بالمخ.. كيف عاش زكي فطين عبدالوهاب 3 سنوات مع المرض الخبيث؟

شاهد... حمادة هلال يحتفل بخطوبة الفنانة إلهام عبد البديع على المسرح ببورسعيد

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

فيديو

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ