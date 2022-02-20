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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بسبب إيونيس .. طوارئ في بريطانيا و الجيش ينتشر في البلاد .. ما القصة ؟

العاصفة ايونيس في
العاصفة ايونيس في بريطانيا

أجواء صعبة تعيشها منطقة شمال أوروبا بسبب حالة الطقس هناك خلال هذه الايام ، حيث تتعرض المنطقةلعاصفة خطيرة تسمى إيونيس ، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن ألاف الأشخاص في بريطانيا، كما وقتالعديد من الضحايا نتيجة أثار العاصفة إيونيس التي تهدد المواطنين في شمال أوروبا .

بدأت العاصفة إيونيس منذ ثلاثة أيام، اي من الخميس الماضي ومازالت في ذروتها خلال الساعات الأخيرة،حيث حذرت السلطات البريطانية من رياح مهددة للحياة لم يسبق لها مثيل منذ 30 عاما، ودعت الملايين إلى التزام منازلهم.

السلطات البريطانية أصدرت تحذيرين شديدين  بسبب الرياح التي تصاحب العاصفة "إيونيس"، وتبلغ سرعتها نحو 160 كيلومترا في الساعة، وكان التحذيرين باللون الأحمر، مما يعني أن الموقف شديد الخطورة.

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الباروكة طارت.. طرائف في بريطانيا تسببها العاصفة يونس

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إنذار أحمر .. بريطانيا تلغى رحلاتها بسبب العاصفة يونس

أغلقت المدارس أبوابها في بريطانيا، كما عطلت السلطات العديد من خطوط القطارات، وقال الجيش البريطاني إنه على أهبةالاستعداد لمواجهة أسوأ عاصفة منذ عقود، وتسببت الرياح في سقوط أشجار، وخطوط الكهرباء، بالإضافة لتأخير عدد كبيرمن الرحلات جوية، والقطارات.

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن العاصفة إيونيس التي تشكلت في وسط المحيط الأطلسي وانطلقت من جزرالأزور باتجاه أوروبا، تشكل خطرا على الحياة.

وتم إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستوياتقياسية، وفقا لبيانات شركة سيريوم.

وقد أصدرت السلطات البريطانية تحذيرًا من السفر، بعد اصطدام الأشجار المتساقطة بمسارات القطارات، بسبب العاصفة"يونيس".

وأصدرت مجموعة من شبكات السكك الحديدية البريطانية، صباح اليوم السبت، إشعارًا آخر بـ "لا تسافر" بعد أن أثارتالعاصفة "يونيس" اضطرابا واسعا في السفر، أمس الجمعة.

وتوقعت السلطات البريطانية أن تستمر فوضى السفر بسبب العاصفة اليوم، مع بدء السلطات جهود كبيرة من أجل تنظيف الطرق من حطام الأشجار وغيرها.

انقطاع الكهرباء بسبب عاصفة إيونيس

كما أسفرت العاصفة إيونيس عن انقطاع الكهرباء عن حوالي 250 ألف شخص في جميع أنحاء بريطانيا،كما يتوقع تعرض أجزاء من إنجلترا لما يصل إلى 8 بوصات من الثلوج في نهاية هذا الأسبوع.

وما زال التيار الكهربي منقطعا في مئات الآلاف من المنازل في بريطانيا بعدما اجتاحت عاصة "يونيس" البلاد، بينما أشارتشركات التأمين إلى أن عملية التطهير قد تكلف أكثر من 300 مليون جنيه استرليني (408 ملايين دولار).

وأفادت رابطة شبكات الطاقة بأن الكهرباء انقطعت عن نحو 400 ألف منزل مساء أمس الجمعة، فيما سجلت شركات الكهرباءانقطاع التيار عن 156 ألف عميل لدى "باور نتوركس" مشغل شركة توزيع الكهرباء.

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