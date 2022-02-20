طريقة تحضير بيتزا سهلة في 5 دقائق

البيتزا من الأكلات اللذيذة والشهية، فيفضل العديد من الأشخاص تناول البيتزا في المنزل، وتميل العديد من السيدات إلى إعدادها في المنزل بوصفات لذيذة وشهيه، وإضافة المكونات الصحية لأسرتها.

1- مكونات عجينة البيتزا مكتوبة

مكونات عجينة البيتزا

4 أكواب من الدقيق

1 ملعقة صغيرة سكر

1 مغلف خميرة فورية جافة

2 ملاعق صغيرة ملح

1 1/2 كوب ماء دافئ

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة التحضير

1- يُمزج دقيق الخبز والسكر والخميرة والملح في وعاء الخلاط الكهربائي ويُمزج جيدًا، أثناء تشغيل الخلاط نضيف الماء وملعقتين كبيرتين من الزيت ونخفق حتى تتكون العجين على شكل كرة.،إذا كانت العجينة لزجة ، أضيفي دقيق إضافي ، ملعقة كبيرة في كل مرة ، حتى تتماسك العجينة على شكل كرة صلبة، إذا كانت العجينة جافة جدًا ، أضيفي ماءً إضافيًا ، ملعقة كبيرة في المرة.

2- ضعي العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق واعجني برفق في كرة ناعمة وثابتة، ثم

ادهني وعاء كبير بملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون ، أضيفي العجينة ، غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي وضعيه في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه ، حوالي ساعة واحدة.

3- اقلب العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق وقسمها إلى قطعتين متساويتين، قم بتغطية كل منها بمنشفة مطبخ نظيفة أو غلاف بلاستيكي واتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

طريقة عمل بيتزا

2- طريقة عمل بيتزا سهلة واقتصادية

مقادير بيتزا

كيلو دقيق

نصف لتر ماء

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة خميرة

ملح

2 معلقة كبيرة زبادى

ملعقة صغيرة سكر

مشروم

طماطم

فلفل الوان

زعتر

صلصة طماطم

ثوم

بصل

ملح

فلفل

طريقة تحضير بيتزا

1- أخلطي جميع مكونات البيتزا معا بشكل جيد، ثم ترفع و تترك تتخمر ثم تفرد فى صينية الفرن

2- شوحي الثوم والبصل مع الطماطم و زعتر و اتركيها حتى تتسبك

3- اضعي صوص الطماطم على العجين ثم ضعى الحشو حسب الرغبة علي العجينة و تدخل الفرن حتى تنضج و تقدم .

3- طريقة عمل بيتزا سهلة وغير مكلفة

مقادير البيتزا

1 1/2 كوب (355 مل) ماء دافئ

خميرة جافة نشطة

3 كوب دقيق خبز

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز

2 ملاعق صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

صلصة الطماطم (ناعمة أو مهروسة)

جبنة موزاريلا مبشورة

جبنة موزاريلا طازجة ، مقسمة إلى كتل صغيرة

جبنة فونتينا ، مبشورة

جبنة بارميزان مبشورة

جبنة فيتا مفتتة

مشروم

زيتون اسود مقطع شرائح

ريحان مفروم طازج

جرجير صغير يضاف في القليل من زيت الزيتون ويضاف مع خروج البيتزا من الفرن

بيبروني مقطع رقيق

بصل مقطع ناعما نيئ أو مكرمل

طريقة تحضير البيتزا

صنع عجينة البيتزا

1- ضع الماء الدافئ في وعاء كبير، رش الخميرة فوق الماء الدافئ واتركها لمدة 5 دقائق حتى تذوب الخميرة.

2- قلبي المزيج بعد 5 دقائق إذا لم تذوب الخميرة تمامًا، يجب أن تبدأ الخميرة في تكوين رغوة أو تتفتح ، مما يشير إلى أن الخميرة لا تزال نشطة وحيوية.

3- نضيف الدقيق والملح والسكر وزيت الزيتون ، وباستخدام المضرب ، نخلط على سرعة منخفضة لمدة دقيقة.

4- اعجن عجينة البيتزا على سرعة منخفضة إلى متوسطة باستخدام خطاف العجين لمدة 7-10 دقائق، إذا لم يكن لديك خلاط ، يمكنك خلط المكونات معًا وعجنها يدويًا.

5- يجب أن تكون العجينة لزجة قليلاً أو لزجة عند لمسها. إذا كان رطبًا جدًا ، رشي القليل من الدقيق.

6- انشر طبقة رقيقة من زيت الزيتون على وعاء كبير من الداخل، نضع عجينة البيتزا في الوعاء ونقلبها حتى تتغطى بالزيت، وغطي العجينة بغلاف بلاستيكي.

7- انزع الغطاء البلاستيكي عن العجين، ضع الدقيق على يديك وادفع العجين لأسفل حتى يفرغ قليلاً، تقسم العجينة إلى نصفين.

8- استخدم راحة يدك لتسطيح حافة العجين حيث تصبح أكثر سمكًا.

9- ضع المكونات والحشو على العجينة، وتُخبز البيتزا في الفرن 475 درجة فهرنهايت ، حتى تتحول القشرة إلى اللون البني ويصبح الجبن ذهبيًا ، حوالي 10-15 دقيقة. ، في نهاية وقت الطهي يمكنك رش القليل من الجبن.

عجينة البيتزا

4- طريقة تحضير البيتزا في المنزل

مقادير بيتزا

بيض

لبن

كيلو دقيق

سبانخ

زبدة

جبن موتزريلا

زيتون اسود

فلفل الوان

مشروم

جبن شيدر

كاتشب

دجاج مفروم أو الحشو المفضل

ملح – فلفل

أعشاب

طريقة تحضير بيتزا

1- اخلطي الدقيق والزبدة والبيض والدجاج المفروم في ماكينة العجن لتحصلي على عجينة متماسكة

2- ثم افردي باستخدام دقيق، ضعي العجينة في صينية وضعي الكاتشب والجبنة والزيتون والفلفل الألوان والشروم وادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم ضعي ورق السبانخ وتقدم.

بيتزا سهلة واقتصادية

5- طريقة عمل البيتزا في البيت سهلة

مكونات البيتزا

دقيق

ماء

خميرة

زيت

سكر

دقيق ذرة

جبن موتزريلا

صلصة طماطم

ريحان

زيتون

مشروم

طريقة تحضير البيتزا

1- اخلطي مكونات العجين مع بعضها باليد أو باستخدام خلاط يدوي ، حتى يتجانس الدقيق مع الماء والخميرة وتصبح العجينة لزجه.

2- اعجن باليد أو اخفقي العجينة بالخلاط، ثم توضع العجينة في وعاء مزج مدهون بالزيت ، وتغطى بإحكام ، وتترك جانباً لترتفع لمدة 90 دقيقة أو طوال الليل في الثلاجة.

3- قم بضرب العجين المرتفع لإخراج فقاعات الهواء، وتقسم العجينة إلى 2

4- افردي العجينة على شكل دائرة، وغطيها لترتاح أثناء تحضير طبقات البيتزا.

5- اخبز البيتزا على درجة حرارة عالية جدًا لمدة 15 دقيقة فقط.

6- ضعي مكونات الحشو على البيتزا والجبن، وضعيها في الفرن حتى تنضج تماما.

6- طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة

مكونات البيتزا

1 ملعقة خميرة جافة نشطة

1 ملعقة صغيرة سكر أبيض

1 كوب ماء دافئ (110 درجة فهرنهايت / 45 درجة مئوية)

2 كوب دقيق خبز

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير البيتزا

الخطوة 1

سخني الفرن على حرارة 450 درجة فهرنهايت (230 درجة مئوية)، في وعاء متوسط ​​الحجم ، تذوب الخميرة والسكر في ماء دافئ، حتى تصبح كريمية ، حوالي 10 دقائق.

الخطوة 2

يضاف الدقيق والملح والزيت، وتعجن حتى تصبح ناعمة، دعها ترتاح لمدة 5 دقائق.

الخطوه 3

اقلب العجين على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق واتركه على شكل دائري، انقل العجينة إلى مقلاة بيتزا مدهونة بالقليل من الزيت ، تضعي المكونات المفضلة لديكي وتُخبز في فرن مُسخن مسبقًا لمدة 15 إلى 20 دقيقة ، أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، اترك البيتزا المخبوزة تبرد لمدة 5 دقائق قبل التقديم.