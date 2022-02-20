نائبة الرئيس الأمريكي: بوتين حسم قراره.. والعقوبات أفضل وسيلة لردع روسيا

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، أن الحل الدبلوماسي لأزمة أوكرانيا هو الأفضل للجميع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعول على الحوار مع روسيا.

وأضافت هاريس في كلمتها بمؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الأحد، أن هناك احتمالية كبيرة لنشوب حرب في أوروبا وأن العقوبات ستكون أفضل وسيلة لردع روسيا.

ولفتت: "نعمل علي الحد من تكلفة نشوب أزمة في الطاقة"، متعهدة برد "سريع وصارم وموحد" إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وأشارت "نتوقع من الرئيس بوتين أنه حسم قراره بخصوص الهجوم على أوكرانيا".

وأوضحت كامالا هاريس في كلمتها أنها أبلغت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلادها تقف معه، مستطردة "نحن نقدر رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لكن الأمر يتطلب وقتًا".

وتنفي روسيا أنها تخطط للهجوم على أوكرانيا، ويقول الرئيس فلاديمير بوتين إن هستيريا الغرب بلغت أعلى ذروتها في محاولة فجة لإدخال روسيا في حرب بعد تجاهل مخاوف الكرملين بشأن توسع حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة.

وحشدت روسيا أكثر من 150 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، وتخشى الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أن بوتين قد يخطط للغزو في محاولة لاستعادة بعض الأراضي والنفوذ الذي فقدته موسكو عندما انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الأحد، إنه لا يمكن مواصلة تقديم "غصن الزيتون" وروسيا تواصل حشودها على الحدود مع أوكرانيا.

وحسب "روسيا اليوم"، أضاف ميشيل، خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن اليوم، الأحد، أن الغرب لا يمكنه أن يعرض على روسيا دائمًا إجراء مفاوضات ردًا على أنشطة موسكو العدوانية إزاء أوكرانيا.

وتابع: "حشد القوات الروسية حول أوكرانيا مستمر، ولا نرى أي مؤشرات لوقف التصعيد"، مهددًا أنه في حال استمراره سيتم فرض عقوبات واسعة النطاق.

كما أعرب ميشيل عن اعتقاده بأن روسيا حاولت تقسيم الغرب، "لكن تصرفاتها أتت بنتائج عكسية تتمثل في ظهور صف واحد مكون من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وشركائها عبر العالم، بما فيهم اليابان".

من جانبه، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "لا نريد بديلا عن حلف الناتو بل نرغب في قوة عسكرية موحدة"، مطالبًا بأن يكون لدى أوروبا قدرة على نشر جيوش عند الضرورة.

وأشار بوريل خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الأحد، إلى أن "أوروبا في خطر، وعلينا تضافر الجهود لمواجهة ما يهدد أمنها والدفاع عن منظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”.