صبحي يستقبل السفيرة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الاستاذ فيصل غسان مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، لبحث آخر المستجدات لإجتماع المجلس الوزاري لوزراء الشباب والرياضة العرب، وكذا اجتماع المكتب التنفيذي، والمقرر عقده مايو المقبل.



قال وزير الشباب والرياضة:"إن وزارة الشباب والرياضة المصرية تضع كافة امكاناتها لخدمة الشباب العربي من خلال استضافة العديد من الفعاليات علي المستوي العربي، والحرص علي التوسع في تقديم الخدمات والأنشطة للشباب العربي في كافة المجالات".



قدم الدكتور أشرف صبحي الشكر للسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية علي الجهد المبذول منهم من أجل العمل على الارتقاء بمنظومة العمل في ملفات قطاعي الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية .

فيما أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي ومستقبله، والعمل علي تأهيل الشباب العربي بصورة عملية للمشاركة في كافة الفعاليات المقدمة في بلدانهم، فضلاً عن تشجيعهم علي الإبداع والإبتكار في الأنشطة التي يشاركون فيها، والعمل علي نشر خبراتهم بين الشباب العربي المشارك في كافة الفعاليات.

وعقب الاجتماع اصطحب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في جولة تفقدية داخل مركز التعليم المدني بالجزيرة للتعرف علي امكانياته والخدمات التي يقدمها لخدمة الشباب.

حضر الإجتماع الدكتور عمرو الحداد -عضو اللجنة الفنية الرياضية المعاونة - بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، علي عمر عضو الأمانة الفنية بجامعة الدول العربية، الدكتور محمود حسن عضو اللجنة الفنية الشبابية بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.