جامعة عين شمس تبدأ تلقي التماسات إعادة رصد الدرجات.. تعرف علي الخطوات

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، انه تم فتح الباب أمام تلقي طلبات الالتماس من الطلاب لإعادة رصد الدرجات بشأن نتائح الفصل الدراسي الأول.

وأوضح الدكتور هشام الحريري، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الطالب يمكنه التقدم بعد ظهور النتيجة بطلب الي شئون التعليم والطلاب متضمنا رغبته في اعادة رصد درجات مقرر او أكثر ويقوم بسحب نموذج إعادة رصد الدرجات من شئون التعليم الوطلاب ويحدد في الالتماس المقرر الذي يريد مراجعته .

وأشار وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس، إلى أن الطالب عليه أن يقدم لشئون الطلاب ما يفيد بسداد رسوم اعادة الرصد علي منظومة ums وفقا لعدد المواد التي يريد اعادة رصدها .

وكشف الحريري خطوات خدمة التقديم بطلب الالتماس من خلال منظومة الجامعة ums وهي كالاتي :

_الدخول علي منظومة ums بالرقم القومي

_اختيار متعلقاتي ثم الضغط علي خدمات

_اختيار خدمة التماس اعادة رصد الدرجات

_سداد الرسوم 100جنيه لكل مقرر بطريقة فوري او فيزا