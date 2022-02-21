تويستد المتخصصة في لاند روفر ديفندر تكشف عن طراز كهربائي جديد.. صور

كشفت شركة Twisted المتخصص في لاند رور عن نسخة كهربائية من Defender الكلاسيكية مزودة بمجموعة نقل حركة معيارية مصممة خصيصًا من الألف إلى الياء.

سيبدأ سعر سيارة Twisted EV من 225.000 جنيه إسترليني ويقع مقرها في ثيرسك بمقاطعة يوركشاير بالمملكة المتحدة، وستأتي بمجموعة نقل حركة خاصة بها لتناسب طرازات Defender 90 و 110 و 130.

شركة تويستد المتخصصة في لاند روفر ديفندر تكشف عن طراز كهربائي جديد

جهزت لاند روفر ديفندر الكهربائية ببطارية 61 كيلو وات في الساعة تقدم ما يصل إلى 140 ميل من المدى يتم تشغيل المحرك الأكبر 110 بواسطة حزمة أكبر تبلغ 81 كيلو وات في الساعة والتي تمنحها مدى 180 ميلاً.

يتم تركيب البطاريات أسفل غطاء المحرك وبين قضبان الهيكل، لتنتج EV 268 حصانًا و 885 رطلاً من عزم الدوران، ولها توجيه معزز وتتميز بوضعين للقيادة قابلين للتحديد Eco وSport.

شركة تويستد المتخصصة في لاند روفر ديفندر تكشف عن طراز كهربائي جديد

تتميز لاند روفر ديفندر الجديدة بمنفذ شحن 22 كيلو وات، ومقاومة للماء IP67 بعمق خوض يصل إلى 900 مم، وتسخين وتبريد للبطارية السائلة، كما أنها تحتفظ بقدراتها على الطرق الوعرة من خلال الدفع الرباعي والتروس العالية والمنخفضة المدى.

تتميز السيارة الكهربائية بطلاء معدني رمادي مع سقف أسود وترتكز على عجلات 18 بوصة وهي مجهزة أيضًا بمكابح Twisted الخاصة والتعليق التدريجي والهيكل الخارجي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

شركة تويستد المتخصصة في لاند روفر ديفندر تكشف عن طراز كهربائي جديد

في الداخل توجد مقاعد جلدية متباينة باللونين الأسود والبني وعجلة قيادة مخصصة، وتقول Twisted أن المقصورة الداخلية عازلة للصوت تماماً، في حين تم استبدال الراديو القياسي بنظام معلومات ترفيهي يوفر راديو DAB ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية وكاميرا للرؤية الخلفية و Apple CarPlay.

قال مؤسس Twisted Charles Fawcett "لقد كان Twisted الكهربائي بالكامل عملاً شاقًا للفريق بأكمله، مع استثمار آلاف الساعات في تطويره".