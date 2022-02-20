الصحة: نمتلك قدرة بشرية وقيادة سياسية قوية لتصنيع لقاح كورونا

قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن لقاء السفير الصيني اليوم مع الدكتور خالد عبد الغفار، القائم أعمال وزير الصحة يأتي في إطار سلسة التعاون والتنسيق مع جمهورية الصين، فيما يتعلق بالإتفاق الذي وقع مابين فاكسيرا وشركة سينوفاك الصينية المصنعة للقاح كورونا.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن لقاء اليوم شهد توقيع اتفاق للانتقال إلى مرحلة نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح كورونا إلى مصر، متابعا: “اللقاء شهد أيضا الحديث عن توفير 500 مليون جرعة من اللقاحات للأشقاء في دولة فلسطين، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي”.

وأوضح أن الهدف الأساسي من اللقاحات هو تحفيز وتجهيز الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس، مضيفا: “الدولة المصرية ستعتمد في تصنيع لقاح كورونا على فكرة استخدام جينات مخلقة من الفيروس”.

واستطرد: “مصر لديها القدرة على استخدام تكنولوجيا Mrna الخاصة بتصنيع اللقاحات، ولدينا بنية تشريعية تمكن المصنعين من العمل طبقاً لقواعد حاكمة واضحة، وهما: قانون هيئة الدواء، وقانون البحوث الإكلينيكية، كما أننا نمتلك قدرة بشرية وقيادة سياسية قوية”.

