عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 2009 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 وفاة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 2121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 400882 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2009 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 469457 من ضمنهم 400882 حالة تم شفاؤها، و 23752 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

الأوقاف: لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

ترشيحاتنا

تفاصيل قيمة عرض النصر السعودي لضم أبو جبل من الزمالك

تحذير عاجل للملايين من مستخدمي متصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج

حادث مروع.. سقوط طائرة في البحر بين السباحين

معجزات سورة الفلق .. 5 أمور تجعلك تداوم عليها صباحًا ومساءً

ضبط 25 حالة إيجابية بعد أسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

قصة "سيمون ليفيف" نصاب يهودي احتال على مئات السيدات عبر تيندر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ