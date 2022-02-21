البيت الأبيض: بايدن يوافق على عقد لقاء مع بوتين في هذه الحالة

أعلن البيت الأبيض، مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع افتراضي الخميس المقبل مع قادة مجموعة السبع لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا لم يحدث غزو للأراضي الأوكرانية.

وأضاف: "مستعدون لفرض عقوبات سريعة ومشددة على روسيا إذا اختارت الحرب، ونعتقد أن روسيا مستمرة في استعداداتها لشن هجوم شامل على أوكرانيا قريبًا جدًا".

فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، روسيا إلى التهدئة والعودة إلى طريق الدبلوماسية فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر: "ترتفع أصوات الجوقة كل يوم. نحث الحكومة الروسية على التهدئة واختيار طريق الدبلوماسية. أنا أقف إلى جانب القادة الذين هم متحدون مع أوكرانيا".

وكانت اعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن تفاصيل لقاء الوزير أنتوني ج. بلينكن، بنظيرته وزيرة خارجية إستونيا إيفا ماريا ليميتس.

