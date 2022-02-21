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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرقة أيامنا الحلوة تقدم عروضها بمسرح ساقية الصاوي.. 3 مارس

أيامنا الحلوة
أيامنا الحلوة

تحيى فرقة أيامنا الحلوة، بقيادة المايسترو محمد عثمان، حفلاً غنائيا ، يوم الجمعة الموافق 4 مارس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك في بقاعة النهر بساقية الصاوي.

بينما تقدم الفرقة خلال الحفل برنامجها الغنائي الجديد "الأغاني الشعبية" وذلك بعد تقديمه لأول مرة ببرنامج صاحبة السعادة التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس. 

يذكر أن استضافت الإعلامية "إسعاد يونس"، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فرقة "أيامنا الحلوة"، في سهرة غنائية خاصة.

وأبدعت فرقة "أيامنا الحلوة"، في تقديم أغنية "الدنيا زي المرجيحة يوم تحت وفوق فيها خلق عايشه ومرتاحة وفيها ناس مش فوق"، والتي قدمها المطرب أحمد غازي، بقيادة المايسترو محمد عثمان.
وتضم فرقة "أيامنا الحلوة"، 20 مطربا ومطربة وتخصصت في تقديم طابع النوستالجيا لأشهر الأغاني والتترات والإعلانات القديمة بشكل غنائي مبهج، بجانب تقديم مختلف القوالب الموسيقية والألوان الغنائية. 

أيامنا الحلوة فرقة أيامنا الحلوة ساقية الصاوي المايسترو محمد عثمان الفرقة

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