منتخب مصر لناشئي اليد يستعد للمشاركة في بطولة البحر المتوسط

يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004، للمشاركة في بطولة البحر المتوسط والتي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة في نسختها رقم 18، خلال الفترة من 20 الى 27 فبراير 2022.

يتنافس المنتخب الوطني بجانب 8 منتخبات وهم: "منتخب تركيا - منتخب كرواتيا - منتخب اليونان - منتخب ايطاليا - منتخب الكويت - منتخب مونتينيجروا - منتخب رومانيا - منتخب اسبانيا".

ويترأس بعثة المنتخب الوطنى المصرى للناشئين ببطولة البحر المتوسط كابتن نبيل خشبة امين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد ويضم الجهاز الفنى كابتن مجدي ابو المجد مدير فني وكابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام وكابتن محى صلاح مدرب حراس مرمى وكابتن محمد عبد المنعم مدير ادارى ودكتور عمرو عصام اخصائى العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة اللاعبين التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة اليد المشاركين في البطولة 18 لاعبا هم:

"يوسف وليد - يوسف ناجى - محمد أشرف - محمد عماد - ياسين عبد المنعم - احمد حسام - كريم زكريا - فيدال فهمى - فيراس مروان - محمد وائل - احمد تغيان - معاذ عزب - هشام فاروق - محمد صلاح - عمر عدلان - محمد عبد الغنى - بلال ابراهيم - محمد مؤمن.