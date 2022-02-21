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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تهدد روسيا باستهداف "نقطة ضعفها" في حالة غزو أوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية،
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين


وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، تحذيرا شديد اللهجة لموسكو؛ مؤكدة أن الدول الغربية على استعداد لاستهداف "نقطة ضعف" روسيا إذا غزت أوكرانيا.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصرح لقناة "ARD TV": "نتحدث عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة"، مشيرة إلى أن هذا يعني أن روسيا "ستُعزل عمليا عن الأسواق المالية الدولية".

وقالت: "سنرد بأقوى ما يمكننا فعله، وذلك من خلال العقوبات الاقتصادية والمالية، لأن الاقتصاد هو أضعف نقطة في روسيا".
 

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وفي الوقت نفسه، رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية الإجابة على السؤال عما إذا كانت تفكر في فصل روسيا عن النظام المالي "سويفت".

وقالت فون دير لاين أيضا إن القيود الاقتصادية ستؤثر على "جميع السلع المصنعة" التي تحتاجها موسكو لتحديث وتنويع اقتصادها، مشيرة إلى أن هذه السلع "لا يمكن استبدالها".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن مايجري على الأرض في أوكرانيا من شأنه أن يغير النظام الدولي الحالي،  محذرة روسيا من أن غزو كييف لن يكون فسحة أو أمرًا سهلًا، بل سيكلف روسيا مستقبلا مزدهرا لها.

وأكدت أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيرد على روسيا بعقوبات اقتصادية ومالية "هائلة" إذا استمرت موسكو في التصعيد ضد أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي، يناير الماضي: "إذا تدهور الوضع، إذا وقع مزيد من الهجمات التي تستهدف وحدة أراضي أوكرانيا، سنرد بعقوبات اقتصادية ومالية هائلة. مجتمع عبر الأطلسي يقف ثابتا في هذا".

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير للهجوم على أوكرانيا، ولفتت إلى أن الغرب يستغل هذا الوضع لتبرير زيادة الحضور العسكري للناتو على تخوم روسيا.
 

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