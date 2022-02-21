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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر فرج: أستعد لطرح روايتى "درب الأربعين" وتحويلها لمسلسل.. فيديو

تامر فرج
تامر فرج

كشف الفنان تامر فرج أن استعداده لطرح روايته الجديدة “ درب الأربعين ” خلال الفترة القادمة . 

وتابع تامر فرج فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : إنه من المقرر أن يقدم العمل أيضاً كمسلسل درامى تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة ، مؤكداً انه انتهى من كتابة الرواية والسيناريو والذى من الممكن بدء تصوير أولاً . 

وأضاف تامر فرج : أن رقم 40 مميز وموجود فى كثير من أمور حياتنا ، لذا فالعمل سيكون مفاجأة . 

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وكان قد أكد الفنان تامر فرج انه ينتظر عرض مسلسله الجديد “ سوشيال ” ، والذى يشارك فى بطولته الفنان أحمد زاهر .

وتابع تامر فرج فى تصريحات خاصة لـ كاميرا  موقع صدى البلد : خلال الفترة القادمة أنتظر عرض مسلسل “ سوشيال ” والذى تدور احداثه فى أطار 15 حلقة .

وأستكمل تامر فرج : كما أواصل حالياً تصوير مسلسل “ وش ثالث ” ، والذى يعد واحداً كن حكايات مسلسل وجوه ،ويشاركنى فى البطولة الفنانة حنان مطاوع .

وأضاف تامر فرج : إنتهينا من تصوير الجزء الخامس من مسلسل الأنسة فرح ، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة . 

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