ويزر الخارجية: تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ اليوم

قال وزير الخارجية، السفير سامح شكرى، إنه اليوم يشهد تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ، والتي تم الإتفاق على تأسيسها خلال جولة الحوار الإستراتيجي بين البلدين العام الماضي.

وأضاف "شكرى"، خلال مؤتمر اليوم، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري: "تناولنا بشكل مستفيض أولويات الرئاسة المصرية بالدورة القادمة بمؤتمر الأطراف والأهداف التي نسعي للخروج بها.. ومصر ستستمر فى بذل كافة الجهود لرفع طموح عمل المناخ الدولي على كافة المستويات.. سواء فيما يتعلق بخفض الإنبعاثات أو دعم جهود التكيف مع الأثار السلبية لتغير المناخ".