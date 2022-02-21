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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

سفراء الأزهر تختتم دورة شرح كتاب "الملوكي في التصريف" للشيخ فوزي كوناتي

صدى البلد

كرم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، 200 طالب وطالبة من المشاركين في الدورة التدريبية لمشروع سفراء الأزهر، التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتي تضمنت "شرح كتاب الملوكي في التصريف؛ لابن يعيش"؛ لفضيلة الشيخ سيدي فوزي كوناتي، من علماء الأزهر الشريف.

وخلال الافتتاح، أشاد الدكتور المحرصاوي، بمثل هذه الدورات العلمية التي تستهدف طلبة العلم، وتمكنهم من قراءة كتب التراث وفهمها فهما جيدا؛ حتى يتسنى لهم حمل لواء الأزهر الشريف في الداخل والخارج، مقدما الشكر للقائمين على تنظيم هذه الدورة، وطالبهم ببذل مزيد من الجد والاجتهاد؛ حتى يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف.

خلال اللقاء، حث الدكتور المحرصاوي الطلاب على بذل الجهد في تحصيل العلم والاستفادة من إقامتهم بمصر ودراساتهم بالأزهر الشريف؛ حتى يكونوا سفراء للأزهر في بلادهم.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر، بالكتاب الذي شرح في الدورة، مشيرا إلى أنه مع صعوبة فن الصرف، ومع كون الكتاب استغرق ثلاث سنوات في التحقيق، إلا أن الشارح استطاع تذليله وتبسيطه للطلاب في عشرة محاضرات.

وفي نهاية الاحتفال، تم توزيع الشهادات على الطلاب الحاضرين، وتقديم درع المنظمة للشيخ سيدي فوزي كوناتي، أحد النماذج المتميزة من الوافدين، والذي حاضر في هذه الدورة.

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الأزهر الازهر الشريف محمد المحرصاوي جامعة الأزهر خريجي الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر

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